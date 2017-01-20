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Экуменические иконы представили в Финляндии

В Куопио в музее Финляндской Православной Церкви «РИЗА» открылась выставка «Небесный свет — Экуменические иконы».

На ней представлены работы лютеранки Ээвы Зиттинг, ученицы финского иконописца японского происхождения Петроса Сасаки. Кроме известных православных святых здесь можно увидеть образы святых Терезы Калькуттской, Максимилиана Кольбе, Франциска Ассизского, Антония Падуанского. Лютеранская традиция представлена иконами на темы библейских притч и сюжетов.

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Выставка «Небесный свет» представляет собой диалог между Православной, Католической и Лютеранской Церквями. Это уже не первая в ряду «экуменических выставок» в православном музее. В прошлом году здесь прошла экспозиция современного католического церковного изобразительного искусства «Лики Христа».

Музей «Риза» носит свое название не случайно. По-фински этим словом называют оклад иконы, который хранит ее от внешних воздействий. Он появился, чтобы сохранить спасенные от уничтожения иконы и утварь Валаамского, Коневского и Печенгского монастырей. Расположен музея рядом с резиденцией главы Финляндской Православной Церкви.

Редактор
Редактор
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