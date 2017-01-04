Русская служба Радио Ватикана

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Завершилась встреча Тэзе в Риге

1 января в Риге завершилась Европейская встреча молодежи, организованная общиной из Тэзе. В ней приняли участие 15 тысяч человек со всей Европы. Среди них были и ребята из России. Среди волонтеров была и автор нашего портала Юлия Лир, которая поделилась с нами своими впечатлениями.

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«За время своего пребывания на встрече я смогла не только молиться и работать в малых группах, но также и помогать по мере возможности. У меня было два абсолютно непохожих друг на друга служения — петь в хоре при церкви св. Магдалины и помогать рассаживать ребят из других стран в предназначенные для них автобусы. Помню, какая неприятная и холодная погода была в тот день, когда я занималась своим вторым служением. Но несмотря на это, я с большой радостью встречала ребят и благодаря их энтузиазму и поддержке, находила силы помогать дальше», — пишет Юлия.

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Участники встречи отмечали дружественную атмосферу, царившую в эти дни в столице Латвии.

«Все, начиная от твоей малой группы из России и заканчивая любым латышом на улице, старались помочь тебе в любом вопросе, и такая поддержка очень помогала в это молитвенное время! Теперь, спустя некоторое время, сердечно благодарю общину Тэзе за такую встречу и за такие важные вопросы, озвученные на ней. Все они касались того, как помочь нуждающимся в странах Африки, как больше молиться и как наладить контакты с окружающими нас людьми и быть открытым к помощи», — завершает свое письмо Юлия.

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Следующая Европейская встреча молодежи пройдет на переломе 2017 и 2018 годов в Базеле (Швейцария).

Фотографии Юлии Лир

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