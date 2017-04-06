Петербург отреставрирует базилику святой Екатерины

32 миллиона рублей выделит в 2017 году Администрация Санкт-Петербурга на реставрацию базилики святой Екатерины Александрийской, сообщает интернет-газета «Фонтанка».

Смольнинская Дирекция по реставрации до середины ноября планирует провести в католическом храме на Невском проспекте реставрацию фасадов барабана купола, усиление стенки аттика и скульптур. После ремонта деревянные элементы конструкций покроют огнезащитным покрытием, а лепной декор очистят от застаревших загрязнений. Вдобавок будут обновлены оконные переплеты и теплоизоляция.

Фотография Евгения Мартыновича