Обнаружены мощи святого Петра?

В Риме во время реставрации римской церкви Санкт-Мария-ин-Капелла в районе Трастевере обнаружили кость, с надписью что это реликвии святого Петра, пишет La Stampa. Реликвии были обнаружены в алтаре храма, построенного в XI веке.

Мощи Первоверховного Апостола помещены в небольшую урну, вместе с реликвиями других святых Римских пап первых веков: Корнелия, Каликста и Феликса. Эта церковь была освящена в 1090 и, как считается некоторыми историками, служила как часовня для Папы Урбана II.

Память о хранящихся в храме реликвиях была утрачена, отчасти этому способствовало закрытие церкви в 1982 году. На данный момент специалисты исследуют подлинность реликвий.

Напомним, что во время археологических работ в базилике святого Петра в середине XX века было обнаружено захоронение с останки человека преклонного возраста, жившего в I веке нашей эры. По мнению историков, обнаруженные останки — реликвии святого Апостола Петра. Известно, что фрагменты мощей Первоверховного Апостола так же были переданы в несколько римских церквей в первые века христианства.