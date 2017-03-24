Открыт Год Реформации в России

22 марта в Москве в Президент-Отеле состоялось официальное открытие Года Реформации в России. На нем присутствовали главы христианских конфессий, входящих в Оргкомитет по празднованию 500-летнего юбилея Реформации, представители протестантского сообщества, Католической и Православных церквей, государственной власти, дипломаты, деятели искусства и культуры.

Присутсовававший на торжествах Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре подчеркнул, что в мире успешно идет диалог папы Франциска и Лютеранской Церкви, который продолжился 31 октября 2016 г. в шведском Лунде. Сегодня протестантские общины находятся в братских отношениях с Католической Церковью, как в России, так и в других странах мира. Нунций подчеркнул, что «благодаря протестантам произошло новое открытие Евангелия, и по-новому был воспринят принцип всеобщего священства верующих». «Сегодняшнее торжество служит укреплению евхаристического общения и провозглашению Евангелия в современном мире» — такими словами закончил свое выступление архиепископ Челестино Мильоре.

Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви России Дитрих Брауэр рассказал об истории лютеранства в нашей стране: «Протестанты во многом определяли европейский облик дореволюционной России. Любой образованный человек знает имена Михаила Барклая де Толли, Витуса Беринга, Владимира Даля, Антона Дельвига. Но мы помним и другие времена: к 1937-му году все лютеранские пасторы были уничтожены, церковные здания национализированы. Исповедание своей веры стало опасным для жизни. И до сих пор не произошло полноценной реабилитации нашей конфессии. Важно, чтобы люди сохранили память об отечественной странице Реформации, о людях, вписанных в историю России золотыми буквами». В конце своего выступления архиепископ Дитрих Брауэр выразил надежду, что государство проведет полноценную реабилитацию традиционной для России лютеранской конфессии.

Руководитель секретариата по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата иеромонах Стефан (Игумнов) подчеркнул, что в 20-м веке все христианские конфессии России прошли через тяжкие испытания, которые не разъединили, а, наоборот, объединили их через кровь новомучеников: «Мы страдали одинаково и вынесли очень важный урок: никогда различия не должны становиться поводом для разделения». В заключение о. Стефан сказал, что совместный голос традиционных конфессий России должен сейчас звучать сильно и мощно: «Мы вместе говорим о том, что в основе построения здорового и процветающего общества должна быть его приверженность традиционным нравственным ценностям, базирующаяся на Евангелии».

Юлия Виноградова

Фотографии информационного бюро «Спектр»