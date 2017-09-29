500-летие Реформации отметили в ГМИР

29 сентября в Государственном музее истории религии в Санкт-Петербурге завершилась трехдневная международная конференция «Sola Fide/ К 500-летию Реформации».

Ученые из Германии, Эстонии и России обсудили самые разнообразные аспкеты Реформации в Европе и ее влияние на культуру и богословие прошлого и современности.

К началу конференции было также приурочено открытие выставки «Только верою» в атриуме ГМИР. Экспонаты выставки – живописные полотна с изображением событий Реформациии, книги с произведениями выдающихся реформаторов, литургические книги и предметы, облачения духовенства и традиционные костюмы протестантских общин.

В Читальном зале ГМИР представлена книжная выставка «Религиозная реформа Мартина Лютера и история Реформации». Музей также приглашает ближе знакомиться с обширным книжным собранием зарубежных и отечественных изданий по истории Реформации в Европе, протестантском вероучении и культе, а также о протестантизме в России.

Подготовила Анастасия Паламарчук