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Реколлекции в Западной Сибири

Во многих приходах проводились реколлекции Адвента — очень важное время духовной подготовки к этому Светлому Празднику Рождества.

Не исключением стали и города на севере Западной Сибири – Сургут, Ноябрьск, Ханты — Мансийск, где с 3 по 11 декабря проводил такие реколлекции о. Матеуш Липницки из Санкт-Петербурга. Прихожанам представилась возможность поближе познакомиться с доминиканской духовностью и поразмышлять на очень важную для такого времени тему- тему «Ожидания».

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«Что мы ждем от Рождества? От близких нам людей? От своей семьи и друзей? От общения с Господом?». Эти и многие другие вопросы задавались прихожанам, постоянно перекликаясь с еще несколькими: «А что могу дать взамен я? Господи, что могу дать близким для меня людям я?» Также приводились различные жизненные примеры, которые помогали еще глубже понять и переживать эти реколлекции.

Сейчас, спустя некоторое время, хотелось бы сердечно поблагодарить о. Матеуша за такие замечательные слова, за такую нужную тему. Оставив праздничную суету этих последних дней, давайте задумаемся хотя бы на минутку: «Как я духовно подготовился к этой Встрече?»

Юлия Лир

Юлия Лир
Юлия Лир
Прихожанка храма святой Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге. Историк-медиевист. Увлекается историей Средневековья (Италия, Испания), философией, историей религий.

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