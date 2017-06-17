Раввин стал членом Папской академии жизни

16 июня Папа Франциск назначил сорок пять новых членов Папской академии жизни (Pontificia Academia Pro Vita). Среди них есть раввин Авраам Стейнберг, директор отдела по медицинской этике в иерусалимском медицинском центре «Шаарей Цедек» и директор редакционного комитета Талмудической энциклопедии.

Среди новых членов есть католические епископы, священнослужители, специалисты по биоэтике и врачи из разных стран мира, таких как Италия, Аргентина, Испания, Япония, Германия, Польша, Тунис, Буркина-Фасо, Украина и др.

Академия создана в 1994 году с целью «исследований, информирования и выработке позиций по главным проблемам биомедицины и права в отношении поощрения и защиты жизни, напрямую связанных с христианской моралью и канонами католической церкви». Президентом Академии с августа прошлого года является архиепископ Винченцо Палья.