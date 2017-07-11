В C-Петербурге почтили память архитектора Кваренги

В 200-летнюю годовщину смерти архитектора Джакомо Кваренги в Санкт-Петербург прибыла делегация из его родного города Бергамо, во главе с епископом Бергамским Франческо Бески.

Кваренги приехал в Санкт-Петербург в 1780 году в возрасте 35 лет. Именно здесь он достиг вершин своей славы. По его проектам возведены Эрмитажный театр, здание Смольного института, Александровский дворец в Царском Селе, Юсуповский дворец и Мальтийская капелла. Скончался Джакомо Кваренги в 1817 году и был похоронен на инославной части Волковского кладбища. В 1967 году его останки были перезахоронены на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. Итальянские паломники возложили венок и помолились на могиле архитектора.



В ходе своей поездки по Санкт-Петербургу итальянская делегация посетила Высшую духовную семинарию «Мария Царица Апостолов». Совершив мессу в местной часовне, епископ Бергамский подарил петербургской семинарии реликвии еще одного уроженца Бергамо святого Иоанна XXIII.

Фотографии Игоря Вербицкого и Анны Кудрявцевой