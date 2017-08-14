Фатимское богослужение в Пушкине

13 августа в церкви святого Иоанна Крестителя в Царском селе состоялось богослужение, посвященное 100-летнему юбилею явлений Богоматери Фатимской, которое возглавил архиепископ Павел Пецци, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Он прочел Лоретанскую литанию у почитаемого образа Богородицы Фатимской «Тобою единство», хранящегося в этом храме, после чего верующие прошли процессией вокруг церкви со списком Фатимской иконы.

По завершении мессы архиепископ Павел и все собравшиеся на богослужение прочитали молитвенный текст посвящения, написанный святым Иоанном Павлом II в 1984 году.