Новый настоятель кафедрального собора в Москве

Вечером 24 мая во время мессы, которую возглавил архиепископ Павел Пецци, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве, был введен в должность новый настоятель кафедрального собора Непорочного Зачатия Девы Марии. Им стал о. Владимир Кабак SDB.

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Отец Владимир в присутствии свидетелей принес присягу на верность, обещая сохранять общение с Церковью словом и делом, хранить залог веры, соблюдать церковные законы и проявлять послушание священноначалию.

Архиепископ и прихожане поблагодарили за а долгие годы служения прежнего настоятеля о. Иосифа Заневского SDB, который возглавлял приход с 1991 года.

Фоторепортаж Ольги Хруль