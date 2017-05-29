Папа наградил о. Иосифа Заневского

28 мая отцу Иосифу Заневскому SDB вручили медаль Pro Ecclesia et Pontifice («За заслуги перед Церковью и Папой»).

Эта государственная награда Святого Престола, считается шестой по старшинству наградой Католической Церкви. Она вручается духовенству, а также мирянам, которые не менее четверти века посвятили себя служению Церкви.

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75-летний священник, 26 лет прослуживший настоятелем церкви Непорочного Зачатия Девы Марии в Москве, покидает приход. Папскую награду ему вручили во время прощальной мессы.

Фоторепортаж Ольги Хруль