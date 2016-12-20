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Открыты самые большие ясли

Генеральный секретарь Синода епископов кардинал Лоренцо Бальдиссери открыл самые большие Рождественские ясли в районе Пришкуш в округе Брага в Португалии, пишет Jornal de Noticias.

Кардинал прочитал послание Папы Франциска, направленное всем участником этого праздничного представления. «Надеюсь, что в этот праздничный период вы больше будете думать не о людях, восхищающихся вами и яслями, но о праздновании прихода Господа Иисуса, единственного, кто может обновить нашу жизнь и сделать ее прекрасной», — написал Папа.

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Рождественские ясли в Пришкуш, считаются самыми большими в Европе. Это целый комплекс, занимающий около 30 тысяч квадратных метров, который включает в себя многочисленные познавательно-развлекательные зоны, позволяющие зрителям окунуться в атмосферу Святой Земли на переломе эр. В проекте принимает участие около 600 актеров. Среди них многочисленные ремесленники, крестьяне, пастухи. Посетители могут попробовать пищу времен Христа, а также принять участие в четырех фольклорных программах: Еврейская свадьба, Процессия света, Суд и похороны.

Центром комплекса является грот, размером около 10 квадратных метров, с животными и Святым Семейством.

Эти Рождественские ясли сооружаются ежегодно уже в десятый раз. Первые т.н. «живые ясли» были значительно меньше, но с каждым годом их пространство и количество актеров увеличивалось.

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Редактор
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