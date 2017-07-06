Новый постулатор процесса новомучеников

1 июля декретом архиепископа Павла Пецци о. Христофор Пожарский назначен на должность постулатора процесса по причислению к лику блаженных Слуги Божиего епископа Антония Малецкого и 14 сподвижников.

Беатификационный процесс католических новомучеников России начался в мае 2003 года. Отец Христофор стал уже третьим по счету посулатором — руководителем процесса по сбору свидетельств и их дальнейшей обработке, доказывающих мученическую смерть за Христа кандидатов к беатификации.

По словам отца Христофора среди первых шагов, которые он собирается предпринять, будет реорганизация процесса. Он намерен ограничить количество кандидатов к беатификации теми, Слугами Божиими, кто трудился на территории современной России и имеет явное почитание среди верующих. Кроме этого, как сказал новоназначенный постулатор, в ближайшее время он намерен издать печатные и видеоматериалы о всех Слугах Божиих. Но в первую очередь о. Христофор ставит молитву и молитвенное почитание новомучеников. «Только по Божией милости мы можем достичь того, к чему стремимся», — сказал в интервью нашему порталу о. Христофор Пожарский.

Отец Христофор Пожарский — настоятель прихода святого Станислава в Санкт-Петербурге. В течение долгих лет он занимается историей Католической Церкви в России, автор пяти книг и издатель исторического журнала «Наш край».