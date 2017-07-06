Русская служба Радио Ватикана

Последние новости

Новый постулатор процесса новомучеников

1 июля декретом архиепископа Павла Пецци о. Христофор Пожарский назначен на должность постулатора процесса по причислению к лику блаженных Слуги Божиего епископа Антония Малецкого и 14 сподвижников.

Беатификационный процесс католических новомучеников России начался в мае 2003 года. Отец Христофор стал уже третьим по счету посулатором — руководителем процесса по сбору свидетельств и их дальнейшей обработке, доказывающих мученическую смерть за Христа кандидатов к беатификации.

novomuch 

По словам отца Христофора среди первых шагов, которые он собирается предпринять, будет реорганизация процесса. Он намерен ограничить количество кандидатов к беатификации теми, Слугами Божиими, кто трудился на территории современной России и имеет явное почитание среди верующих. Кроме этого, как сказал новоназначенный постулатор, в ближайшее время он намерен издать печатные и видеоматериалы о всех Слугах Божиих. Но в первую очередь о. Христофор ставит молитву и молитвенное почитание новомучеников. «Только по Божией милости мы можем достичь того, к чему стремимся», — сказал в интервью нашему порталу о. Христофор Пожарский.

Отец Христофор Пожарский — настоятель прихода святого Станислава в Санкт-Петербурге. В течение долгих лет он занимается историей Католической Церкви в России, автор пяти книг и издатель исторического журнала «Наш край».

Редактор
Редактор
Нам интересно не только то, что происходит в стенах церкви или в ограде церковного прихода. Люди и события, книги и фильмы, спорт и путешествия – в любой области христианин способен видеть Бога и извлекать пользу для своей души.
http://gaudete.ru

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Органные и Фортепианные концерты духовной и классической музыки в храме св. Станислава в Санкт-Петербурге

Мета

ТЕГИ САЙТА

Адвент Белоруссия Богородица ВДМ ВОВ Ватикан Всемирный День Молодежи Год Милосердия Дом Непорочного Сердца Иркутск Италия Крым Литва Москва Папа Папа Франциск Польша Рождество Христово Россия США Санкт-Петербург Украина Франциск благотворительность великий пост дети доминиканцы евреи история иудаизм кино кларетины книги монашествующие музыка нунций пасха проповеди святые семинария семья спорт францисканцы футбол экуменизм

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Тема

Сообщение

Мы – проект католиков-мирян Gaudete.ru.

В переводе с латинского «gaudete» означает «радуйтесь!». К радости о спасении призывает нас Евангелие. Gaudete.ru - взгляд на мир глазами взрослого христианина.

©2015 Gaudete.ru. Использование оригинального текста на русском языке и изображений публикаций возможно только после согласования с редакцией Gaudete.ru. Переводы на другие языки и рерайт - при наличии гиперссылки на сайт в начале публикации