Русская служба Радио Ватикана

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Пепельная среда: военный лагерь, оковы и путь

Для современных христиан мысль о том, что Великий пост является периодом покаяния по преимуществу, привычна и очевидна. Переживать этот период нам помогают великопостные установления и нормы, ряд из которых (длина поста, возрастные ограничения, периоды строгого поста) регулируется Церковью, а некоторые – (конкретные покаянные практики, ограничения, намерения) мы принимаем в соответствии с нашей совестью и возможностями. Поддержку на великопостном пути нам оказывают детали  великопостной литургии: фиолетовый цвет облачений, отсутствие гимна «Слава в вышних Богу» и аллилуйи, более сдержанный характер песнопений. Особенное литургическое событие – начало Великого поста, по традиции именуемое Пепельной средой.

Обычай начинать Пост в среду – так, чтобы постных дней было именно сорок (сорокадневное пребывание Христа в пустыне, сороколетнее странствие народа Божия; число сорок в ветхозаветной традиции было неизменным символом ожидания и очищения) оформился в VIII в., о чем свидетельствует текст Gelasianum Vetus. Тогда же Пепельную среду стали именовать «главой четырехдесятницы» — caput quadragesimae.

В Риме начало Великого поста отмечается одной из самых впечатляющих церемоний – папской покаянной процессией.

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Обычай этот сложился в первые века христианской общины Рима в связи с существованием чина кающихся – то есть тех, кто переживал период канонического покаяния за публично совершенные тяжелые грехи. В понедельник после первого воскресенья поста в храме св. Петра в Оковах епископ совершал покаянное богослужение (statio), в котором участвовали кающиеся. Само слово statio было заимствовано христианами из римского военного словаря и означало походный лагерь, стоянку на пути.  Воины в лагере несли караул, терпели лишения и отбивали атаки врага; равно и христиане были призваны пребывать в духовном бдении, сосредоточении и противостоять козням лукавого. Нередко термином statio обозначали не только покаянное богослужение, но и сам пост (к примеру, пост еженедельный).  Формуляр Мессы в начале Четырехдесятницы целиком был посвящен кающимся и покаянию; само название места – храм св. Петра в оковах (San Pietro in vincoli) должно было рождать ассоциации с тем, как грех сковывает человека, превращая его в узника. Позднее, уже в VII в., в титулярных церквах Рима жаждавшие прощения после совершения исповеди вместе с наложением епитимьи и определения периода покаяния (чаще всего – до Пасхи) облачались во власяницу, а их головы посыпали пеплом. Формулы благословения пепла возникают ранее, чем в VIII столетии; тогда же фиксируются и слова, произносимые при посыпании головы кающегося:  «memnto, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris» (помни, человек, что ты прах и в прах обратишься). (В современной литургии в качестве альтернативы древней формуле используются слова «покайся и веруй в Евангелие»).

На развитие покаянных обычаев в Европе большое влияние оказала англо-саксонская литургическая и аскетическая практика.  В англо-саксонских церквях кающихся после посыпания пеплом в начале поста  в буквальном смысле изгоняли из храма, куда они не имели права войти вплоть до Великого четверга. Этот обычай отождествлял состояние кающегося с состоянием Адама, изгнанного из рая. Обреченный скитаться в одиночестве и есть хлеб в поте лица свеого, он также уподоблялся блудному сыну, прозябавшему вдалеке от дома любящего Отца. Воссоединение кающихся с Церковью предполагало облачение в новые, праздничные одежды и введение в храм с процессией, которая одновременно была и процессией брачного пира, и шествием ангелов на Небеса.

Woman recieves ashes from religious brother on Ash Wednesday at New York church

В 1091 г. папа Урбан II (тот самый, что сподвиг половину Европы отправиться в крестовый поход), принимая во внимание распространившийся среди мирян обычай посыпать главу пеплом в знак покаяния, советовал участвовать в этой практике и всему духовенству (клирики, в силу достоинства священнического сана, никогда формально не входили в категорию «кающихся»). С этого времени обряд наложения пепла, перенесшийся на среду, которая открывала период Четырехдесятницы,  приобретает всеобщий характер: период покаяния начинался для всех верных и заканчивался в Великий Четверг. Примечательно, что мужчинам пепел насыпали на макушку, а женщинам (приходившим в храм с покрытой головой) рисовали знак креста на лбу. В XII в. римским клирикам Папа посыпал голову пеплом в титулярном храме св. Анастасии. Этот храм, расположенный рядом с Большим Цирком, где претерпели мученичество многие христиане в период гонений, известен также тем, что именно там Папа совершал литургию Рождества после установления его даты 25 декабря. В начале Великого поста утром в храм св. Анастасии прибывал Папа, кардиналы и епископы; Папа одевался в литургические облачения и занимал место на седалище за алтарем (sedilla post altare), в то время как кардинал-пресвитер благословлял пепел. Затем первый в чине епископов посыпал пеплом голову Папы, а после него – кардиналов, епископов и остальных представителей духовенства.

В течение определенных периодов обряд наложения пепла имел развитие и продолжение в виде покаянной процессии духовенства. После совершения обряда клирики с пением покаянных антифонов поднималась на Авентинский холм, в базилику св. Сабины. При этом Папа, шедший в процессии, проделывал этот путь босиком. В базилике св. Сабины совершалась покаянная Месса. Почему местом окончания процессии был избран именно этот храм, трудно объяснить. Согласно одному из мнений, подъем на холм должен был символизировать путь к высотам духа, который верующие совершали во время Поста. Согласно другой, более прозаичной версии, в базилике св. Сабины Папа задерживался на несколько дней для отдыха и молитвы вдалеке от его тогдашней резиденции на Латеране.

Pope Francis receives ashes from Cardinal Tomko during Ash Wednesday Mass at Basilica of Santa Sabina in Rome

Традиция папской покаянной процесии достигает расцвета при Папе Григории Великом, но потом постепенно выходит из употребления. Ее возрождает в 1590-х гг. Сикст V, не только активно занимавшийся наведением порядка на улицах Рима, украшением и благоустройством Вечного города, но и отличавшийся вниманием к литургическим обычаям древности. На этот раз процессия регулярно совершалась до 1769 г. (потификат Климента XIII) и была вновь возрождена лишь Папой Иоанном XXIII в 1963 г. «География» современной процессии Пепельной среды отличается от средневековой: она начинается уже не в храме св. Анастасии, а в храме св. Ансельма на Авентине.  Претерпел изменения и состав участников процессии. Поскольку храм св. Ансельма – резиденция аббата – примаса Бенедиктинского ордена,  который и приветствует Папу по его прибытии в церковь, монахи-бенедиктинцы вместе со своим главой включаются в процессию наряду с кардиналами и епископами. В базилике св. Сабины расположена генеральная курия Ордена Проповедников, поэтому вторая часть монашествующих участников шествия  — братья доминиканцы. Путь от св. Ансельма к св. Сабине невелик, всего несколько сот метров, что позволяет, однако, прочесть литанию всем святым. По прибытии в храм св. Сабины Папа совершает обряд наложения пепла и Мессу Пепельной среды в присутствии духовенства, монашествующих и верных. 

 Анастасия Паламарчук

Анастасия Паламарчук
Анастасия Паламарчук
Прихожанка храма св. Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге, органистка. Доктор исторических наук, историк- медиевист.
http://gaudete.ru/

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