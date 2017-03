Пепельная среда: военный лагерь, оковы и путь

Для современных христиан мысль о том, что Великий пост является периодом покаяния по преимуществу, привычна и очевидна. Переживать этот период нам помогают великопостные установления и нормы, ряд из которых (длина поста, возрастные ограничения, периоды строгого поста) регулируется Церковью, а некоторые – (конкретные покаянные практики, ограничения, намерения) мы принимаем в соответствии с нашей совестью и возможностями. Поддержку на великопостном пути нам оказывают детали великопостной литургии: фиолетовый цвет облачений, отсутствие гимна «Слава в вышних Богу» и аллилуйи, более сдержанный характер песнопений. Особенное литургическое событие – начало Великого поста, по традиции именуемое Пепельной средой.

Обычай начинать Пост в среду – так, чтобы постных дней было именно сорок (сорокадневное пребывание Христа в пустыне, сороколетнее странствие народа Божия; число сорок в ветхозаветной традиции было неизменным символом ожидания и очищения) оформился в VIII в., о чем свидетельствует текст Gelasianum Vetus. Тогда же Пепельную среду стали именовать «главой четырехдесятницы» — caput quadragesimae.

В Риме начало Великого поста отмечается одной из самых впечатляющих церемоний – папской покаянной процессией.

Обычай этот сложился в первые века христианской общины Рима в связи с существованием чина кающихся – то есть тех, кто переживал период канонического покаяния за публично совершенные тяжелые грехи. В понедельник после первого воскресенья поста в храме св. Петра в Оковах епископ совершал покаянное богослужение (statio), в котором участвовали кающиеся. Само слово statio было заимствовано христианами из римского военного словаря и означало походный лагерь, стоянку на пути. Воины в лагере несли караул, терпели лишения и отбивали атаки врага; равно и христиане были призваны пребывать в духовном бдении, сосредоточении и противостоять козням лукавого. Нередко термином statio обозначали не только покаянное богослужение, но и сам пост (к примеру, пост еженедельный). Формуляр Мессы в начале Четырехдесятницы целиком был посвящен кающимся и покаянию; само название места – храм св. Петра в оковах (San Pietro in vincoli) должно было рождать ассоциации с тем, как грех сковывает человека, превращая его в узника. Позднее, уже в VII в., в титулярных церквах Рима жаждавшие прощения после совершения исповеди вместе с наложением епитимьи и определения периода покаяния (чаще всего – до Пасхи) облачались во власяницу, а их головы посыпали пеплом. Формулы благословения пепла возникают ранее, чем в VIII столетии; тогда же фиксируются и слова, произносимые при посыпании головы кающегося: «memnto, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris» (помни, человек, что ты прах и в прах обратишься). (В современной литургии в качестве альтернативы древней формуле используются слова «покайся и веруй в Евангелие»).

На развитие покаянных обычаев в Европе большое влияние оказала англо-саксонская литургическая и аскетическая практика. В англо-саксонских церквях кающихся после посыпания пеплом в начале поста в буквальном смысле изгоняли из храма, куда они не имели права войти вплоть до Великого четверга. Этот обычай отождествлял состояние кающегося с состоянием Адама, изгнанного из рая. Обреченный скитаться в одиночестве и есть хлеб в поте лица свеого, он также уподоблялся блудному сыну, прозябавшему вдалеке от дома любящего Отца. Воссоединение кающихся с Церковью предполагало облачение в новые, праздничные одежды и введение в храм с процессией, которая одновременно была и процессией брачного пира, и шествием ангелов на Небеса.

В 1091 г. папа Урбан II (тот самый, что сподвиг половину Европы отправиться в крестовый поход), принимая во внимание распространившийся среди мирян обычай посыпать главу пеплом в знак покаяния, советовал участвовать в этой практике и всему духовенству (клирики, в силу достоинства священнического сана, никогда формально не входили в категорию «кающихся»). С этого времени обряд наложения пепла, перенесшийся на среду, которая открывала период Четырехдесятницы, приобретает всеобщий характер: период покаяния начинался для всех верных и заканчивался в Великий Четверг. Примечательно, что мужчинам пепел насыпали на макушку, а женщинам (приходившим в храм с покрытой головой) рисовали знак креста на лбу. В XII в. римским клирикам Папа посыпал голову пеплом в титулярном храме св. Анастасии. Этот храм, расположенный рядом с Большим Цирком, где претерпели мученичество многие христиане в период гонений, известен также тем, что именно там Папа совершал литургию Рождества после установления его даты 25 декабря. В начале Великого поста утром в храм св. Анастасии прибывал Папа, кардиналы и епископы; Папа одевался в литургические облачения и занимал место на седалище за алтарем (sedilla post altare), в то время как кардинал-пресвитер благословлял пепел. Затем первый в чине епископов посыпал пеплом голову Папы, а после него – кардиналов, епископов и остальных представителей духовенства.

В течение определенных периодов обряд наложения пепла имел развитие и продолжение в виде покаянной процессии духовенства. После совершения обряда клирики с пением покаянных антифонов поднималась на Авентинский холм, в базилику св. Сабины. При этом Папа, шедший в процессии, проделывал этот путь босиком. В базилике св. Сабины совершалась покаянная Месса. Почему местом окончания процессии был избран именно этот храм, трудно объяснить. Согласно одному из мнений, подъем на холм должен был символизировать путь к высотам духа, который верующие совершали во время Поста. Согласно другой, более прозаичной версии, в базилике св. Сабины Папа задерживался на несколько дней для отдыха и молитвы вдалеке от его тогдашней резиденции на Латеране.

Традиция папской покаянной процесии достигает расцвета при Папе Григории Великом, но потом постепенно выходит из употребления. Ее возрождает в 1590-х гг. Сикст V, не только активно занимавшийся наведением порядка на улицах Рима, украшением и благоустройством Вечного города, но и отличавшийся вниманием к литургическим обычаям древности. На этот раз процессия регулярно совершалась до 1769 г. (потификат Климента XIII) и была вновь возрождена лишь Папой Иоанном XXIII в 1963 г. «География» современной процессии Пепельной среды отличается от средневековой: она начинается уже не в храме св. Анастасии, а в храме св. Ансельма на Авентине. Претерпел изменения и состав участников процессии. Поскольку храм св. Ансельма – резиденция аббата – примаса Бенедиктинского ордена, который и приветствует Папу по его прибытии в церковь, монахи-бенедиктинцы вместе со своим главой включаются в процессию наряду с кардиналами и епископами. В базилике св. Сабины расположена генеральная курия Ордена Проповедников, поэтому вторая часть монашествующих участников шествия — братья доминиканцы. Путь от св. Ансельма к св. Сабине невелик, всего несколько сот метров, что позволяет, однако, прочесть литанию всем святым. По прибытии в храм св. Сабины Папа совершает обряд наложения пепла и Мессу Пепельной среды в присутствии духовенства, монашествующих и верных.

Анастасия Паламарчук