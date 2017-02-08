Милосердие через мобильник

В Санкт-Петербурге запустят мобильное приложение для продвижения благотворительных инициатив.

«Хочу помочь» — бесплатное мобильное приложение для смартфонов призвано вовлечь как можно больше людей в благотворительные проекты города. На этой интернет-площадке благотворительные некоммерческие организации смогут размещать актуальную информацию о своих проектах, новости и актуальные нужды своих подопечных.

Пользователи приложения, по замыслу создателей, всего в несколько кликов смогут получить не только всю информацию, но и оказать финансовую и материальную помощь либо стать волонтером.

Приложение разработано компанией SimbirSoft и благотворительным фондом «Яркая Жизнь» на средства Президентского гранта.

В работе и обновлении информации в приложении «Хочу помочь» примут участие все значимые некоммерческие благотворительные организации Северной Столицы.