Русская служба Радио Ватикана

Последние новости

Милосердие через мобильник

В Санкт-Петербурге запустят мобильное приложение для продвижения благотворительных инициатив. 

«Хочу помочь» — бесплатное мобильное приложение для смартфонов призвано вовлечь как можно больше людей в благотворительные проекты города. На этой интернет-площадке благотворительные некоммерческие организации смогут размещать актуальную информацию о своих проектах, новости и актуальные нужды своих подопечных.

Пользователи приложения, по замыслу создателей, всего в несколько кликов смогут получить не только всю информацию, но и оказать финансовую и материальную помощь либо стать волонтером. 

Приложение разработано компанией SimbirSoft и благотворительным фондом «Яркая Жизнь» на средства Президентского гранта.

В работе и обновлении информации в приложении «Хочу помочь» примут участие все значимые некоммерческие благотворительные организации Северной Столицы.

Редактор
Редактор
Нам интересно не только то, что происходит в стенах церкви или в ограде церковного прихода. Люди и события, книги и фильмы, спорт и путешествия – в любой области христианин способен видеть Бога и извлекать пользу для своей души.
http://gaudete.ru

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Органные и Фортепианные концерты духовной и классической музыки в храме св. Станислава в Санкт-Петербурге

Мета

ТЕГИ САЙТА

Адвент Белоруссия Богородица ВДМ ВОВ Ватикан Всемирный День Молодежи Год Милосердия День иудаизма Дом Непорочного Сердца Италия Крым Москва Папа Папа Франциск Польша Рождество Христово Россия США Санкт-Петербург Украина Франциск благотворительность великий пост дети доминиканцы евреи история иудаизм кино кларетины книги месса монашествующие музыка нунций паломничество пасха проповеди святые семья спорт францисканцы футбол экуменизм

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Тема

Сообщение

Мы – проект католиков-мирян Gaudete.ru.

В переводе с латинского «gaudete» означает «радуйтесь!». К радости о спасении призывает нас Евангелие. Gaudete.ru - взгляд на мир глазами взрослого христианина.

©2015 Gaudete.ru. Использование оригинального текста на русском языке и изображений публикаций возможно только после согласования с редакцией Gaudete.ru. Переводы на другие языки и рерайт - при наличии гиперссылки на сайт в начале публикации