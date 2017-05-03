Русская служба Радио Ватикана

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В Петербурге почтили память известных поляков

2 мая, во Всемирный День Полонии, представители петербургских польских организаций и Генерального консульства Республики Польша возложили цветы у памятных мест в С-Петербурге.

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В том числе у бывшего училища и бывшей церкви Пресвятого Сердца Марии, основанных Слугой Божиим епископом Антонием Малецким, Апостольским Администратором Ленинграда и у мемориала католикам СССР, жертвам политических репрессий при храме Посещения Девой Марией Елисаветы. Здесь несла свое служения блаженная Болеслава Ламент.

Фотографии Евгения Мартыновича

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