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Священник победил на конкурсе пивоваров

Отец Джефф Пуаро, настоятель церкви Святого Семейства из Форт-Уорта в США победил в Национальном конкурсе домашнего пивоварения, который проходил в Миннесоте, пишет Star Telegramm

Каждый вторник, в свободное от душепастырских забот время, священник варит пиво в гараже вместе со своим другом и прихожанином Ником МакКоем. «Это всего лишь хобби, которое мне удается. Но я никогда не хотел, чтобы оно затмевало мое священническое служение», — сказал о. Джефф после победы.

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В этом году в конкурсе, проводимом Национальной ассоциацией домашних пивоваров, участвовало 8613 сортов пива в 33 категориях. Пара католических пивоваров выиграла в двух номинациях: «Бельгийский и траппистский эль» и «Особый IPA». Таким образом они набрали больше всех баллов и получили главный приз конкурса.

Эль, который принес победу паре из Форт-Уорта был сварен в стиле квадрюпель и называется Jeffestival, т.к. был сварен ко дню рождения священника. Второй сорт-победитель носит название Go Big и был сварен в стиле чёрный IPA.

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Отец Джефф Пуаро особо интересуется траппистскими традициями пивоварения, уходящими своими корнями в Средневековье. Вместе с МакКоем они посещали пивоварни при траппистских монастырях, в том числе и аббатство Вествлетерен в Бельгии, чье пиво Westvleteren 12 считается лучшим пивом в мире.

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Редактор
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