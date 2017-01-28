Католики почтили память погибших в блокаду

27 января в годовщину снятия блокады делегация католиков С-Петербурга приняла участие в церемонии возложения венков на Пискаревском мемориальном кладбище. Во время осады города на Неве, длившейся почти 900 дней погибло более миллиона человек. Около 500 тысяч из них покоятся на Пискаревском кладбище.

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Во время блокады в городе на Неве оставался открытым храм в Ковенском переулке, куда приходили верующие и проводили молитву без священника. На нелегальном положении находился о. Павел Хомич, который служил на квартирах. Летом 1942 года он был арестован и расстрелян 10 сентября. Сейчас идет процесс его беатификации.

Петербургские католики о погибших в блокаду помолились около монумента «Мать — Родина» и рядом с памятной доской, посвященной полякам осажденного города.

Фотографии Евгения Мартыновича