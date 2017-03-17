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Епископ Клеменс Пиккель — новый Председатель ККЕР

Епископ Клеменс Пиккель, ординарий епархии святого Климента в Саратове избран Председателем Конференции католических епископов России, сообщает сайт ККЕР.

В Сочи с 16 по 17 марта проходило XLV пленарное заседание Конференции католических епископов России. Во время него состоялись выборы нового Председателя и Вице-председателя Конференции католических епископов России. Новым Председателем Конференции католических епископов России был избран епископ Клеменс Пиккель, ординарий епархии святого Климента в Саратове. Вице-председателем стал епископ Иосиф Верт, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске.
Кроме того, собравшиеся епископы подтвердили полномочия священника Игоря Ковалевского в качестве Генерального секретаря ККЕР.

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Епископ Клеменс Пиккель родился 17 августа 1961 года в Германской Демократической Республике. После окончания семинарии был рукоположден во священники 25 июня 1988 г. в Дрездене. Через два года он начал нести свое служение в СССР. «В 1990-м приехал в Таджикистан, где окормлял общины этнических немцев в Душанбе, Курган-Тюбе и Вахше, — рассказывал в интервью «Благовест-инфо» епископ Клеменс. — А уже на следующий год потребовался священник в Марксе – это в Поволжье, недалеко от Саратова. Тамошнего настоятеля о. Иосифа Верта Папа Иоанн Павел II назначил епископом в Новосибирск, и ему была нужна замена. И выбор остановился на мне».

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23 марта 1998 года папа Иоанн Павел II назначен его вспомогательным епископом Апостольской Администратуры Европейской части России. Был рукоположен во епископы в г. Марксе 7 июня 1998 года. C 23 ноября 1999 года стал главой Апостольской Администратуры юга Европейской части России, а с 11 февраля 2002 года назначен ординарием учрежденной епархии св. Климента в Саратове.

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На вопрос о смысле служения Католической Церкви в России, епископ Клеменс отвечал: «Думаю, наше служение очень похоже на служение Православной Церкви – мы хотим нести Христа в этот мир. Мы хотим проповедовать христианские ценности. Хотим, чтобы человек был человеком, а не машиной или животным, чтоб он не унижал других. Мы верим, что человек должен полностью осуществить свое назначение, и для этого он нуждается в контакте с Богом.И православные, и католики, и христиане других конфессий могут сделать очень много в этом направлении, проповедуя Христа в обществе, которое сегодня видимым образом все дальше и дальше отходит от Бога».

Редактор
Редактор
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