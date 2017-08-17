Архиеп. Павел Пецци о визите кардинала Пьетро Паролина

С 20 по 24 августа Москву посетит Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Накануне этого визита мы взяли небольшое интервью у архиепископа Павла Пецци, митрополита архиепархии Божией Матери в Москве.

- Владыка, будет ли визит кардинала Пьетро Паролина выбиваться из череды визитов высоких ватиканских гостей в Россию?

- Это не рядовой визит. До этого Государственный секретарь Ватикана приезжал в нашу страну с официальным государственным визитом лишь однажды — в 1988 году. Это был визит кардинала Агостино Казаролли на празднование 1000-летия Крещения Руси.

Правда, в 1999 году Москву посетил Государственный секретарь Ватикана кардинал Анджело Содано, но целью поездки было освящение восстановленного кафедрального собора Непорочного Зачатия Девы Марии. Это было значимое событие, но тем не менее это был визит не на государственном уровне.

В этот раз Госсекретарь приезжает именно по приглашению властей и лично президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Именно поэтому для нас это важное событие, которое стоит особняком.

- Что российские католики ждут от этого визита?

- Мы рады, что кардинал Пьетро Паролин 21 августа будет служить мессу в кафедральном соборе и вечером того же дня встретиться с российским католическим духовенством. Знаете, когда тот или иной высокий прелат посещает нас, а тем более Госсекретарь Ватикана, это как визит Папы. Он принесет не только слово, но и присутствие нашего возлюбленного Папы Франциска. Правда, можно сказать, что нунций тоже выполняет подобную роль. Но естественно, что визит Госсекретаря для нас значимое и выдающееся событие.

- Повлияет ли этот визит на жизнь российских католиков?

- Изменения, как мы знаем, находятся в руках Божиих. Поэтому не буду это даже комментировать.