Русская служба Радио Ватикана

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Перегринация статуи Богородицы в С-Петербурге

В Санкт-Петербург привозят статую Богоматери Фатимской, освященную Папой Франциском. Фигуру провезут по различным петербургским храмам.

11 июля Фатимскую Богородицу будут встречать в церкви святого Антония Чудотворца при монастыре конвентуальных францисканцев, 12 июля в Успенском соборе, 13 июля в церкви Посещения Девой Марией Елисаветы на бывшем Выборгском кладбище, 14 июля в базилике святой Екатерины, а 15 июля в церкви святого Иоанна Крестителя в Пушкине. Все богослужения будут начинаться в 18 часов. 

Паломничество фигуры Богоматери Фатимской проходит в различных уголках мира и приурочено к 100-летию явлений Девы Марии в португальском городке Фатима. В 1917 году Матерь Божия несколько раз являлась трем детям, передавая им призывы к молитве за судьбы мира. В частности, 13 июля 1917 года она обратилась с просьбой посвятить Россию ее Непорочному Сердцу.

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Редактор
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