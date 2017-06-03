Что нам делать со Святым Духом?

Стремление к контролю – неотъемлемая часть человеческой истории. Повеление Бога владычествовать над всею землею, данное Адаму в Раю, после грехопадения было искажено, и плоды этого искажения мы пожинаем до сих пор. Человек опасается свободы. Гиперопека родителей над детьми, контроль тоталитарного государства, цензура, семейное насилие, «покорение», а на деле разрушение окружающей среды и многие другие явления напоминают о том, как грех искажает благую по своей природе способность к власти. Но даже если дело не доходит до крайних форм злоупотребления властью, современному человеку все равно комфортнее жить, контролируя ежедневный бег времени. Пусть все будет спокойно и предсказуемо, так, как я запланировал. В личной жизни, в профессии, а для верующих и практикующих – и в церкви. Крещение, первое Причастие, миропомазание, свадьба, крещение и свадьба детей, похороны, добрая память. Пусть все идет по плану, а я приложу все усилия для его достойного воплощения.

Но торжество Пятидесятницы напоминает нам, что Бога приручить невозможно. Это Он Владыка, Он Господь, Он веет где хочет. «С кем советуется Он, и кто вразумляет Его, и наставляет Его на путь правды, и учит его знанию, и указывает Ему путь мудрости? Вот народы – как капли из ведра; вот, острова как порошинку поднимает Он». (Ис. 40:15) Бога невозможно контролировать. Он в высшей степени опасен, потому что одним своим дуновением может нарушить наши планы. Недаром в Библии Святой Дух символизируют три великие неукротимые стихии – вода, огонь и ветер. Убежать, спрятаться – естественная реакция человека, чтобы не опалило пламя, не сбила с ног буря. Сталкиваясь со стихией, с первозданной свободой, человек понимает, как ничтожен его контроль. Одновременно зрелище необузданной стихии завораживает, заставляет содрогнуться и оторваться от обыденного: «наклонил Он небеса и сошел; и мрак под ногами Его; и воссел на Херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра; и мраком покрыл Себя, как сению, сгустив воды облаков небесных; от блистания пред Ним разгорались угли огненные. Возгремел с небес Господь, и Всевышний дал глас Свой» (2Цар.22:10-14). Удивление – первый шаг к свободе, и первый шаг на пути: к подлинной Встрече, к святости.

Сегодня завершается празднование Пасхи, длинного праздника освобождения. Великий пост церковная традиция отождествляет с сорока днями, проведенными избранным народом в пустыне, на пути к свободе, в ожидании свободы. В пасхальную ночь Христос приносит долгожданное освобождение от оков от смерти. Пятьдесят дней пасхального времени учат Церковь жить в свободе детей Божиих, а сошествие Святого Духа дает познать всю силу и мощь свободы. Выдержать напор божественной свободы мы не можем собственными силами, как нельзя противостоять ураганному ветру или горному потоку. Но мы можем соединиться со стихией Духа, стать Его частью. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен» (Иер.20:7). Здесь покорность и свобода не противостоят друг другу. Покориться, дать унести себя вихрю Духа – значит, в полноте соединиться с божественной свободой. Плоды этой свободы хорошо известны: любовь, радость, мир, терпеливость, доброжелательность, милосердие, вера, смирение, умеренность.

Помолимся сегодня о том, чтобы Церковь – в том числе и каждая община – была местом встречи со Святым Духом, а не местом бегства от Него. Чтобы в наших общинах было достаточно свежего ветра, который раздувал бы огоньки, зажегшиеся на макушках миропомазанных.

Анастасия Паламарчук