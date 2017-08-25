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Священник —  судья на  US Open

28 августа начнется теннисный турнир US Open — один из четырех турниров Большого шлема. Открытый чемпионат США проводится с 1881 года и является одним из самых престижных теннисных турниров в мире. Одним из арбитров на нем будет католический священник Пол Аринзе из прихода святого Иоанна Вианнея в Янсенвилле. Это не первый его опыт. Ранее он уже судил на многих турнирах мирового уровня, в том числе и на нескольких Олимпиадах.
Со священником нигерийского происхождения побеседовал корреспондент газеты National catholic register.

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- Как получилось, что Вы стали теннисным арбитром?
- После рукоположения в 1999 г. я был назначен викарием прихода в пригороде Мэдисона, штат Висконсин. В свободное время я ходил болеть за теннисную команду университета Висконсина. Тогда я познакомился с Фредом Джангерсом, католиком, который осуществлял судейство на этих матчах. Однажды он попросил меня помочь ему на школьном чемпионате среди девушек – и это стало моим первым опытом работы в качестве арбитра. Потом я учился, получил сертификат и.. вот я здесь.

- Что Вам нравится в работе арбитра, а что кажется трудным?
- Судейство означает находиться в центре событий. Ты находишься близко от лучших игроков мира и посещаешь самые крупные теннисные корты. Кроме того, путешествуешь по миру, знакомишься с разными культурами и заводишь новых друзей.

- Чем Вы будете заниматься на U.S. Open?
- Я являюсь арбитром на этом турнире с 2008 г. В этом году я буду одним из судей, которые рассматривают видео повторы, а также судьей в отборочных матчах.

- Существует ли душепастырство для игроков и персонала – часовня, общая молитва, месса? Вы служите Мессу на чемпионатах?
- Это была бы отличная идея, но нет. Я служу Мессу в соборе святого Патрика в Нью-Йорке, так как мой отель расположен недалеко. Мне нравится этот собор.

- Как реагируют спортсмены, когда узнают, что арбитр – католический священник?
- Я бы сказал, что они выглядят заинтрогованными, удивляются – это для них нечто новое. Хотя больше всего они заняты соревнованиями.

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- Расскажите о вершинах своей карьеры.
- Я имел честь работать на всех крупных теннисных событиях – на четырех турнирах Большого шлема, на Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне, на Олимпийских играх 2016 года в Рио, на премьер-лиге Мировой ассоциации тенниса и других.

- Ваши собратья по священству и прихожане наблюдают за Вами по телевизору?
- Да, некоторые из моих собратьев рассказывали, что видели меня на телевидении и задавали вопросы о моей работе на турнирах.

- Как Вы думаете, вера должна поддерживать спортсменов и их команды?
- Думаю, многие теннисисты – очень верующие люди. Возможно, они не всегда это демонстрируют, но иногда можно видеть, как на корте они совершают краткую молитву, а многих я вижу на мессе.

- У вас есть любимые теннисисты?
- Я бы сказал, что это Борис Беккер, Андре Агасси, Джеймс Блейк, Пит Сампрас, Штефи Граф и Ким Клийстерс – вот лишь некоторые.

- У Вас есть время и возможность разделить Ваше увлечение теннисом с собратьями во священстве, прихожанами и теми, кто находится в поиске призвания?
- Конечно! Я часто играю с моими братьями священниками, друзьями и знакомыми прихожанами. У тех, кто находится в процессе распознания призвания, я часто спрашиваю, играют ли они в теннис – и вовсе не собираюсь поддаваться молодняку!

- В Нигерии Вы получили католическое воспитание? Если я не ошибаюсь, у Вас еще семеро братьев и сестер?
- Да, мои родители – католики. В детсве мы ходили на Мессу не только по воскресеньям, но и в будни. Мы ходили в католическую начальную школу, а некоторые продолжили учиться в католических учебных заведениях и далее. Моя семья принимает очень активное участие в жизни моего родного прихода.

- Вы с детства полюбили теннис?
- Да, в детстве я любил американский футбол и теннис. Потом увлекся теннисом и только и делал, что смотрел его по телевизору.

- А когда состоялся первый опыт игры?
-Классе в четвертом, мы собирали мячи, пока наши родители играли. А потом сами шли на корт и отрывались.

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- Почему Вы уехали из Нигерии в Америку?
- На мое призвание в большой степени повлияли миссионеры из Ирландии, которые работали в нашем приходе. Они вдохновили меня на миссионерское призвание, на то, чтобы служить священником за пределами родной страны. После учебы в колледже я решил проходить формацию в США, поскольку там у нас были родственники, и не нужно было учить новый иностранный язык.

- Почему Вы решили стать священником?
- Я решил стать священником, так как стремился посвятить свою жизнь служению Богу и людям именно как рукоположеный священник. В детсве я также смотрел на нашего приходского священника: он был очень добрым, святым человеком молитвы. Он навещал нас в школе, посещал дома прихожан и действительно знал свою паству. Священство дает возможность приходить к людям так, как не позволяет ни одна другая профессия. Но самое главное – ты можешь дать им Христа в Евхаристии и излечить их души через Таинства.

Беседовал Дениэль Блэкман
Перевод Анастасии Паламарчук
Фотографии: National catholic register и GazetteХtra

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