Кардинал Паролин о визите в Москву

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин прибудет в Москву с официальным визитом с 20 по 24 августа. В преддверии поездки он дал интервью итальянскому изданию Corriere della sera. Наш портал сделал перевод этой публикации.

«В этот исторический момент, в который мы наблюдаем усиление напряженности и конфликтов в различных частях мира, для Папы Франциска и лично для меня мир представляет собой ясный и неотложный приоритет». Кардинал Пьетро Паролин, Госсекретарь Ватикана, подбирает слова со всей тщательностью. Во второй половине дня 20 августа самый близкий соратник Папы полетит в Россию и останется там до 24-го. «Визит начали планировать уже давно, в том числе в ответ на приглашения со стороны государственных и церковных властей страны».

- Высокопреосвященство, Ваши встречи как с Владимиром Путиным, так и с Патриархом Кириллом подтверждены?

- Да, если ничего не изменится в последнюю минуту, мы планируем встретиться как с президентом Российской Федерации, так и с московским Патриархом. Также по программе предвидятся беседы с другими высокопоставленными представителями государства и Русской Православной Церкви.

- В чем цель Вашего визита?

- Святейшему Престолу, как известно, особенным образом интересна обширная восточная часть Европы, которая, кроме своих богатых культурных и религиозных традиций, играет важную роль в поиске большей стабильности на континенте и более тесного единства, включая отношения между Востоком и Западом. После периода идеологического противостояния, от которого невозможно избавиться в одночасье, и на фоне новых ситуаций, возникших по окончании Холодной войны, важно использовать каждую возможность для того, чтобы способствовать атмосфере уважения, диалога и взаимного сотрудничества для построения мира. В этом смысле после визитов, которые я совершил до сих пор в другие страны этой части мира, в первую очередь сопровождая Святого Отца Франциска во время апостольских визитов в Белоруссию, на Кавказ и Прибалтику вплоть до Украины в прошлом году, помогут мне, так сказать, с помощью визита в Россию, составить полную картину. Как и в других подобных случаях, это позволит мне засвидетельствовать духовную близость Папы местной католической общине и встретиться с самыми высокопоставленными представителями русских властей для бесед на темы, представляющие как взаимный интерес, так и международный, не забывая при этом также контакты на экуменическом уровне.

Папа часто говорит о «раздробленной третьей мировой войне». В этом месяце отмечается столетие послания Бенедикта XV воюющим государствам, его призыв остановить «бессмысленную бойню» Второй мировой войны, к которому не прислушались. С мыслью об этом послании Папа Франциск написал канцлеру Ангеле Меркель по случаю саммита Большой Двадцатки: “Внешнее единство на общем рынке, который преследует экономические и социальные цели, выглядит трагическим противоречием на фоне постоянных и разжигаемых военных конфликтов.

- Вы будете об этом говорить с президентом Путиным?

- Церковь не прекращает призывать всех ответственных политиков планеты не противопоставлять национальные или частные интересы общему благу согласно международному праву на развитие каждого отдельного человека и всех людей в духе согласия и сотрудничества между народами. Иными словами, это не право на применение силы, а защита силы права. Добиться этого можно только через диалог. По этому случаю мне хотелось бы предложить отрывок из письма Святого Августина графу Дарио, посланнику Равеннского двора в Африку, который мне особенно запомнился: «Самое почетное умение властелина — это прекращение войны словом», то есть переговорами, «а не уничтожение людей мечом. Попытка поддерживать мир миром, а не войной». И еще: «Ты был послан, чтобы предотвратить попытки пролития чье-либо крови. Поэтому в то время, как другие подчиняются неизбежным обстоятельствам, ты получил завидную миссию».

- На Ближнем востоке, в Сирии и Украине непростая обстановка. На чем Вы заострите внимание?

- Ситуация в странах, которые Вы упомянули, и конфликты во многих других частях мира являются предметом постоянного внимания и заботы Святого Престола. Подтверждением тому являются многочисленные выступления Святого Отца и инициативы, которые Святой Престол пытался предпринять согласно своему характеру и своим возможностям. Таким образом, необходимость и срочность поиска мира и пути его достижения будут безусловно одной из главных тем бесед.

-Вас беспокоит растущая напряженность между Россией и США?

Надеюсь, что обе стороны сумеют подойти к решению этого вопроса со всей ответственностью, чтобы предотвратить нарастание напряженности. Я также надеюсь, что они способны признать возможные ошибки, которые могли спровоцировать подобную ситуацию. Было бы печально, если бы ничего не предпринималось по этому поводу и, как следствие, отношения ухудшились еще более. Именно поэтому я считаю, что роль Церквей и общества очень важна для того, чтобы способствовать каждой инициативе, ведущей к улучшению атмосферы в общем.

- На какую тему состоится встреча с Патриархом Кириллом?

- Я поеду в Москву как соратник Папы Франциска, поэтому повезу Патриарху Кириллу прежде всего его сердечный и братский привет. Думаю, кроме того, что во время встречи будет возможность обсудить взаимоотношения между нашими Церквами и между Церквами и обществом по важным и актуальным духовным, культурным и политическим вопросам. С этой точки зрения нужно искать позитивные и открытые пути для того, чтобы продолжить развитие межцерковных отношений и нести свой конструктивный вклад со стороны Церквей в решение сложных проблем, которые волнуют человечество и бросают ему вызов. Поэтому я очень надеюсь, что встреча послужит улучшению взаимопонимания, взаимоуважения и сотрудничества между католиками и православными.

- Возможен ли визит Папы Франциска в Россию? Ваш визит каким-то образом это подготавливает?

- В цель моего визита не входит подготовка потенциальной поездки Святого Отца Франциска в Россию. Тем не менее я выражаю пожелание, чтобы мой визит, с Божьей помощью, посодействовал и в данном направлении.

Джан Гуидо Векки

Перевод Ольги Петрушенко