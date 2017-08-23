Кардинал Паролин встретился с президентом Путиным
23 августа в Сочи Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин встретился с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает сайт Президента.
«Общечеловеческие гуманитарные ценности, которые защищает Святой престол и Русская православная церковь, лежат, безусловно, в основе отношений между двумя Церквями, в основе отношений между Россией как государством и Ватиканом»», — сказал Владимир Путин.
«В том, что касается двусторонних отношений между Святым престолом и Российской Федерацией, мы удовлетворены тем, как эти отношения развиваются», — ответил Госсекретарь Ватикана.
Фотография с сайта Kremlin.ru