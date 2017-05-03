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Мощи Слуги Божия Теофила Матулёниса перенесены

Согласно решению епископа Кайшядорcкого Йонаса Иванаускаса мощи Слуги Божия архиепископа Теофила Матулёниса перенесены из крипты непосредственно в кафедральный собор, сообщает сайт Teofilius.
После подтверждения подлинности мощей они временно размещены в деревянном саркофаге часовне Божиего Милосердия, пока для них не будет изготовлен постоянный саркофаг.
Напомним, что 25 июня Слуга Божий Теофил Матулёнис будет причислен к лику блаженных.

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Будущий архиепископ родился 4 июля (22 июня по юлианскому календарю) 1873 года. В 1891 году поступил в Санкт-Петербургскую католическую духовную семинарию. После ее окончания был рукоположен в Санкт-Петербурге 4 марта 1900 года. С 1910 по 1914 год служил в церкви святой Екатерины в С-Петербурге, с 1914 по 1923 о. Теофил Матулёнис был настоятелем петроградской церкви Святейшего Сердца Иисуса. В марте 1923 года был арестован и приговорен к 3 годам заключения. В январе 1925 года был освобожден и вновь вернулся в город на Неве и продолжил нести служение настоятеля церкви Святейшего Сердца Иисуса. 9 февраля 1929 года в Ленинграде был тайно рукоположен во епископа и назначен викарием Апостольского Администратора Ленинграда. Арестован в ноябре 1929 года, приговорен к 10 годам заключения. Отбыв заключение (в общей сложности 14 лет) поселился в Литве, где скончался 20 августа 1962 года.

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Планируется, что в Вильнюс на мессу беатифакции  архиепископа Теофила Матулёниса отправится несколько паломнических групп из России. 

Редактор
Редактор
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