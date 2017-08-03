Папа Франциск получил Орден Улыбки

Папа Франциск награжден Орденом улыбки, пишет издание Region Fakty.

Решение о присуждении этой награды было принято еще весной 2016 года и только во время общей аудиенции в минувшую польские дети вручили Папе орден. Также Понтифик получил удостоверение под номером 1000. Франциск стал вторым, после Иоанна Павла II, Римским Папой награжденным этим орденом.

Награда присуждается c 1968 года известным людям, которые приносят детям радость. Инициатива о присуждении ордена должна исходить от людей, не достигших совершеннолетия. В данном случае просьба о присуждении награды исходила от учеников начальной школы в г. Глов (Польша). Во время церемонии вручения кавалер ордена обязан с улыбкой выпить стакан лимонного сока. Происходило ли подобное в этот раз не сообщается.

Среди награжденных Орденом улыбки есть Мать Тереза Калькутская, епископ Антоний Длугош, о. Ян Твардовский, Туве Янссон, Астрид Линдгрен, Агния Барто, Вячеслав Котеночкин, Сергей Образцов.