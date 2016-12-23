Юбилей Ордена Проповедников

22 декабря в Санкт-Петербурге в базилике св. Екатерины Александрийской доминиканцы отпраздновали 800 летний юбилей Ордена. Торжественную мессу возглавил Генеральный викарий архиепархии Божией Матери в Москве о. Сергей Тимашов.

22 декабря 1216 году папа Гонорий III буллой Religiosam vitam утвердил Орден Проповедников. История доминиканцев тесно связана с историей России. В XV веке над переводом Библии на церковнославянский язык, осуществленный под руководством архиепископа Геннадия Новгородского, трудился монах из Ордена Проповедников.

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В 1816 году лет доминиканцы появились в Санкт-Петербурге, где при храме святой Екатерины был создан конвент братьев-проповедников. В разные годы XIX века доминиканцы служили во Пскове, Выборге, Саратове, Томске, Тамбове. Вплоть до начала Великой Отечественной войны братья-проповедники несли свое служение в городе на Неве.

В советские годы община доминиканских терциариев существовала в Москве. С 1990 года священники-доминиканцы вновь вернулись в Россию. Сейчас в Санкт-Петербурге существуют мужской и женский доминиканские монастыри, община терциариев и доминиканское братство Розария. Священники доминиканцы несут свое служение в Петрозаводске и Ялте. Сестры доминиканки работают в Улан-Уде. Община доминиканцев-мирян действует, помимо С-Петербурга еще и в Москве.

Фотографии Евгения Мартыновича