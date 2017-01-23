Часовня в честь Девы Марии на стадионе «Олимпика»

Французский футбольный клуб «Олимпик Лион» оборудует часовню на своем новом стадионе, сообщает радио Lyon 1.

По словам президента клуба Жана-Мишеля Оласа, она будет посвящена Деве Марии. И предназначена для всех, кто исповедует три мировые монотеистические религии.

«Оборудование молитвенной комнаты было предусмотрено с самого начала, потому что, как известно, многие игроки придают большое значение религии», — отметил президент «Олимпика».

Таким образом, эта часовня на стадионе станет первой подобной во Франции. В свою очередь подобные помещения есть у многих европейских футбольных клубов, в основном отведенные для христиан. Часовня, в которой даже проводятся венчания, есть на стадионе «Барселоны». К чемпионату мира по футболу на Олимпийском стадионе в Берлине была оборудована молитвенная команда с цитатами из Библии на стенах на 18 языках. Есть часовни на стадионах таких немецких клубов как «Шальке», «Вольфсбург» и «Франкфурт». Многие клубы английской Премьер-лиги тоже имеют молитвенные комнаты.

Предусмотрены ли молитвенные комнаты на российских стадионах, которые примут Чемпионат мира 2018 года, не известно. Молитвенная комната для мусульман существует на «Казань-арена». На строящуюся в С-Петербурге «Зенит-Арену» освятил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и подарил икону Божией Матери «Державная» — она будет храниться в одном из служебных помещений стадиона.