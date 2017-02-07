Фестиваль «Ойкумена» в Томске

От автора: «Я познакомилась с «Межрелигиозным диалогом» в городе Томске еще тогда, когда училась в университете. Нам, студентам исторического факультета и нашим коллегам с философского факультета, было интересно узнать, как представители разных религий находят общий язык, и на что направлена их совместная деятельность! Уже тогда я познакомилась с Еленой Матвеевной Ганцевич (одним из организаторов данного диалога), которая любезно рассказала о прошедшем 4 февраля фестивале «Ойкумена».

Сначала, около шести лет назад появилась идея межрелигиозного общения, мы стали собираться каждую неделю, и обсуждали то, что нас объединяет. Приходили православные, католики, буддисты, мусульмане, лютеране, мормоны и вайшнавы. Лично у меня всегда было убеждение, что Бог, изначальный Творец всего мира, являющийся полным целым, Который любит каждое существо во вселенной, к какой бы культуре или конфессии он бы не принадлежал, народу, стране, будь это животное или птица, рыба, насекомое. Потому что каждое, даже маленькое существо в этом мире имеет свое место обитания, пищу, воздух, воду, всё то, что необходимо для жизни. И если мы родились в этом гармоничном мире, мы должны ответить гармонией, должны нести мир и гармонию в свою «сферу обитания» и иметь связи со всеми существами, которые нас окружают. Но часто получается так, что животные (хотя у них менее развит интеллект) более гармоничны в мире и не нарушают гармонию целого, в то время как человек, часто разрушает все вокруг, даже иногда рубит сук, на котором сам сидит. Конечно, корень бедствий, которые творятся в мире – это тотальное безбожие, которое прежде всего проявляется в том, что мы все люди земли разобщены и не понимаем друг друга.

А потому у нас возникла идея собираться представителям разных конфессий и делать что-то хорошее для общества. Мы несколько раз совместно садили деревья, делали уборку общественных территорий, а позже потом появилась идея устроить совместный фестиваль. Сначала мы были недоверчивы друг к другу, но потом увидели сколько много общего между нами и стали хорошо друг друга понимать, и даже проявлять дружеские чувства. Мы поняли, что у всех одни и те же ценности, все мы хотим счастья, хотим, чтобы близкие и наши дети были здоровы, чтобы в мире не было войн и насилия.

Мне всегда хотелось разобраться, что же такое диалог, и что почему так происходит в жизни, что мы видим столько недопонимания, даже среди близких людей?

Мне кажется, что все мы пришли в этот мир с определенными стереотипами, привычками, которые часто не дают нам увидеть Истину и понять друг друга. Есть известная притча: «Ехал уставший после сражения рыцарь, и очень хотел пить. Вдруг он увидел озеро, а рядом дракона, и мужественно вступил в схватку. Долго они сражались друг с другом, прошло много дней они устали, и тут дракон спрашивает: «А ты что хотел?» Рыцарь отвечает: «Пить воды». А дракон говорит: «Ну и пил бы».

Эта притча отражает принцип наших взаимоотношений, мы очень часто не понимаем друг друга, действуем предвзято и обращаемся с вызовом друг к другу. В мире люди часто говорят монологами, не слыша друг друга и не желая услышать ответ. И поэтому они не могут найти своё место, поскольку наше отношение к миру — это вызов, и мы в ответ тоже получаем вызов – удар. Это закон этого мира, если мы не гармоничны, то и мир настроен к нам точно также. Вникнуть в мир другого человека, в мир наших близких, даже наших детей, нам некогда…

Собираясь на межрелигиозные встречи, мы старались говорить на простом человеческом языке, старались понять друг друга. Мы поняли, что нам необходим полноценный диалог, когда присутствуют не только представители разных религий, а также представители науки. Представители науки привнесли в это общение авторитетность, а также у участников дискуссии возникало желание философски углубиться в понимание Бога. Наука и религия вместе необходимы для людей. Вера обязательно должна основываться на знании. Наш учитель сказал: «Вера без знания – фанатизм, а знание без веры – спекуляция ума».

Пять лет назад мы решили организовать фестиваль. Наука и религия нуждались в более полном, эмоциональном завершении, через искусство. Искусство создаёт в нашем диалоге эмоциональную кульминацию.

Во всех конфессиях очень много творческих людей. Название «Ойкумена» предложил один из главных организаторов межрелигиозного диалога в Томске — профессор Николай Николаевич Карпицкий, который очень много сделал для этого движения.

В этом году был пятый ежегодный фестиваль «Ойкумена». И, пожалуй, это был самый удачный фестиваль и по качеству проведения, и по количеству гостей. Концерт был очень ярким и интересным. Открыла его девочка 8 лет Милана Мазепина лауреат разных конкурсов, она спела «Аve Maria» Качини. На высочайшем профессиональном уровне выступил католический хор, а также профессионально выступили Адвентисты седьмого дня. Мормоны и вайшнавы ярко и интересно представили свои конфессии. Очень интересно были представлены лютеране– молодые люди из Индонезии исполнили две песни на русском языке. Православные выступали вместе с католиками.

В концерте выступали барды, солисты филармонии, исполнялись индийские танцы, стихи и даже была русская народная сказка. В начале концерта, после ведущей, как всегда очень проникновенно сказал приветственное слово католический священник, отец Штефан. Конечно, весь концерт был посвящён прославлению Бога! В завершении концерта, солистка филармонии, лауреат международных конкурсов Светлана Литосова, исполнила заключительную песню «Богу хвала» с очень проникновенным видеорядом межрелигиозного содержания. На этой песне многие плакали. Когда я сказала слова благодарности Светлане Литосовой, то она мне в ответ сказала: «Спасибо большое, что у меня есть возможность петь о Боге и прославлять Его.»

Круглый стол был на тему «Ответственность человека за состояние мира». Много говорили о разного рода ответственности и перед близкими, и перед всем миром. И, конечно, сошлись на том, что без настоящей глубокой веры в Бога, невозможно быть по-настоящему ответственным за мир. Вел нашу дискуссию доцент исторического факультета НИ ТГУ Олег Хазанов. Глубоко и в тоже время с юмором он представил тему. Люди легко включились и начали активно высказываться. Были представители православных, иудеев, лютеран, мормонов, вайшнавов, а также ученые и студенты.

Из неисполненного можно сказать о том, что было много желающих выступить в концерте, но мы не смогли принять всех, так как не хватало на это время. Возможно, мы сделаем в будущем времени фестиваль, чтобы была возможность выступить всем.

Команда организаторов фестиваля, под руководством Ивана Галеева, работала слажено, дружно, можно сказать как члены одной семьи, хотя в команде так же участвовали представители разных конфессий. Многие люди, которые пришли на фестиваль удивлялись, как это разные конфессии спокойно могут сотрудничать…

Конечно, устраивать такие фестивали хорошо для всего общества, так как люди начинают понимать, что по большому счёту противостояние внутри общества, между религиями, даже внутри религиозных организаций – это искусственно созданное настроение. А реальность в том, что мы глубоко связаны между собой простыми человеческими качествами, тем, что мы люди, а главное назначение человеческого рождения — служить Богу, а это значит служить всем, устанавливать связи, а не рушить их.

Фотографии Яны Чезгановой

Подготовила Юлия Лир