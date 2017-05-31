Нунций в Санкт-Петербурге

31 марта Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре совершил торжественную мессу в престольный праздник петербургского прихода Посещения Девой Марией Елисаветы.

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Церковь Посещения Девой Марией Елисаветы была возведена в 1879 году, в 1938 была закрыта и лищь в 2002 году в крайне запушенном состоянии возвращена верующим. Сейчас храм находится в состоянии реставрации. Зданию планируется вернуть первозданный вид.

Фотографии Евгения Мартыновича.