Нунций посетил Иркутск

Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре посетил Иркутск.

В Верноое воскресенье, 9 апреля, он совершил мессу Вербного воскресения в кафедральном соборе Непорочного сердца Божией Матери.

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11 апреля нунций архиепископ Челестино Мильоре и епископ Кирилл Климович,ординарий епархии Святого Иосифа в Иркутске, совершили мессу освящения елеев.

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И в этот же день встретились встретились с православным митрополитом Иркутским и Ангарским Вадимом (Лазебным).

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Фотографии Елены Зверевой и со страницы прихода