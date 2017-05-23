Пастор издал книгу католического священника

Алексей Клименко, старший пастор евангельской церкви «Христианская Жизнь» из Москвы за свой счет и по собственной инициативе перевел и издал книгу о. Генри Нувена «Прошение о Милости».

- Как Вам пришла идея издать книгу о. Генри Нувена?

- Идея издать именно эту книгу связана с моим личным духовным путешествием и служением. По мере возможности я помогаю с переводами Генри для группы в ВК, и делал переводы из «Прошения о Милости», в то же самое время осваивал практики осознанности и работы с чувствами. И вдруг я понял, что эта книга — пособие для этой внутренней работы и даже больше, она помогает не замыкаться на себе, а передавать мои чувства и переживания Богу в живой молитве, рождённой здесь и сейчас. Это очень живая книга, в которой то, что между строк, важнее букв, ее атмосфера и невыразимое присутствие Спасителя просто погружает в состояние живой и сердечной молитвы. Участвуя в проведении семинаров, конференций и работая на радио, не мог не заметить необходимость появления книги Генри для широкой публики и даже для людей, ещё не пришедших к вере.

- Как Вы столкнулись с работами этого священника?

- Я познакомился с творчеством Генри Нувена лет 17 назад, мне дали почитать его книгу о лидерстве «Во Имя Иисуса». Я пришел домой, присел чтобы ее полистать, и встал, когда прочитал полностью, будучи потрясен до глубины души. С того времени, я читаю его книги и считаю его своим наставником. Сказать, что Генри повлиял на мою жизнь, не сказать ничего. Я был потрясен его исканиями подлинной христианской жизни, его уходом из Гарварда, пребыванием в монастыре и, наконец, служением людям, имеющим особенные потребности в «Ковчеге».

- Насколько интересны будут протестантам размышления католического священника?

- Для меня лично Генри Нувен, как Томас Мертон, Антоний Сурожский и Александр Мень — человек, преодолевший стены, разделяющие христианство на конфессии.

Я думаю для людей, ищущих подлинной и полной христианской жизни, эта книга будет очень интересна. Его пример обретения и дарения безусловной любви Спасителя, поиска настоящего христианства без пафоса, без усложнений и диктаторства, очень вдохновляют. Умение Нувена говорить с современниками на понятном языке, стремление выразить невыразимое, стремление обрести живой опыт встречи с Богом и воплотить все самое прекрасное в духовной жизни, хороший пример и вдохновение для ищущих. Практики Lectio Divina, созерцательной молитвы, предстояния пред Богом, ведения дневника, осознанности и жизни в здесь и сейчас, будут очень кстати для протестантов. Его попытки интегрировать духовность и психологию, правду жизни и духовный опыт, выход из проклятости под покров и водительство любви Бога просто бесценны.

- Как Вы собирали деньги на издание?

- Мне нужны были деньги только на печать и для оплаты прав, все необходимое для подготовки оригинал макета в печать я оплатил сам, из моих личных средств .

У меня есть друзья и знакомые в социальных сетях, плюс я веду свою передачу на радио «Теос» и все они не раз читали мои скромные переводы и осмысление творчества Генри. Я написал в сети о своем желании издать книгу и за неделю собрал необходимые средства. За что я очень благодарен моим друзьям.

- Легко ли было получить права, подготовить книгу к печати?

- Проблем не было, наверное, можно было сделать все быстрее, но я делал по мере сил. Конечно же, переводить для себя было проще, чем переводить для печати. Неоценимую помощь оказала Марина Лукина, она ведёт группы Генри Нувена в социальных сетях. Она вычитывала и редактировала мои переводы. Так же издательство «Мирт», их поддержка и сопровождение очень помогли и с печатью, и с процессом получения прав. Они же готовили оригинал макет для печати.

- Где можно будет приобрести книгу?

- Это сложный вопрос, я печатал книгу для друзей, боюсь, что первый тираж 500 экземпляров разойдется, не дойдя до магазинов, разве что в издательстве «Мирт». Я планирую сделать ещё один тираж, как Бог даст.