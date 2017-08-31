Раввины написали ответ на Nostra Aetate

Делегация Совета раввинов Европы представила Папе Франциску своеобразный ответ на декларацию Nostra Aetate, принятую на II Ватиканском соборе.

Спустя полувека после принятия Nostra Aetate, посвященной отношению Католической Церкви к нехристианским религиям, Совет раввинов Европы совместно с другими раввинскими организациями разработал декларацию, получившую название «Между Иерусалимом и Римом». Иудейскую делегацию возглавил Председатель Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, который уже неоднократно встречался с Папой Франциском.

«Между Иерусалимом и Римом» содержит обсуждение истории отношений между католиками и евреями, размышления о влиянии Nostra Aetate на межрелигиозные отношения и взгляд на развитие взаимоотношения иудеев и католиков. Новый документ также призывает всех христианские религии последовать примеру Католической Церкви: «Обычно иудаизм воздерживается от выражения каких-либо ожиданий от доктрин других религий. Однако определенные виды доктрин сказываются трагично на евреях; те христианские доктрины, ритуалы и учения, которые выражают отрицательное отношение к евреям и иудаизму вдохновляют и взращивают антисемитизм. Поэтому, оценивая влияние на развитие дружественных отношений после принятия декларации Nostra Aetate, мы призываем все христианские религии последовать примеру Католической Церкви и убрать все возможные проявления антисемитизма из их литургии, прекратить миссионерскую деятельность в отношении евреев и сотрудничать с еврейским народом во благо мира во всем мире».

После представления нового документа Папе Франциску, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт отметил: «Это исторический момент в отношениях между нашими двумя верами. Nostra Aetate устанавливала определенный тон в течение прошлых 50 лет, и мы надеемся, что «Между Иерусалимом и Римом» продолжит эту работу. Время, когда две религии находилось в состоянии войны, закончено. Есть много проблем, в области решения которых мы можем сотрудничать, и я надеюсь, что мы положим начало новому этапу совместной работы».

Папа Римский Франциск, обратившись к делегации, отметил: «Декларация «Между Иерусалимом и Римом» не умалчивает теологические различия, существующие между нашими религиями. Однако, одновременно с этим, выражаем решимость сотрудничать более тесно сегодня и в будущем. Ваш документ адресован католикам, которые упоминаются в нем как «партнеры, близкие союзники, друзья и братья в поисках лучшего мира, наделенного социальной справедливостью и безопасностью’. Документ декларирует, что «несмотря на глубокие теологические различия, католики и евреи разделяют общие убеждения» и также то, что «религии должны использовать высоконравственное моральное поведение и религиозное образование (не войну, принуждение или социальное давление), чтобы влиять и вдохновлять». Именно это является самым главным».

Понтифик отметил, что именно это и является самым главным для двух религий. В завершении Папа произнес: «Благодарю вас за ваш визит и прошу вас помнить обо мне в своих молитвах».