Русская служба Радио Ватикана

Последние новости

Раввины написали ответ на Nostra Aetate

Делегация Совета раввинов Европы представила Папе Франциску своеобразный ответ на декларацию Nostra Aetate, принятую на II Ватиканском соборе.

Спустя полувека после принятия Nostra Aetate, посвященной отношению Католической Церкви к нехристианским религиям, Совет раввинов Европы совместно с другими раввинскими организациями разработал декларацию, получившую название «Между Иерусалимом и Римом». Иудейскую делегацию возглавил Председатель Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, который уже неоднократно встречался с Папой Франциском.

Between Jerusalem and Rome.cdr

«Между Иерусалимом и Римом» содержит обсуждение истории отношений между католиками и евреями, размышления о влиянии Nostra Aetate на межрелигиозные отношения и взгляд на развитие взаимоотношения иудеев и католиков. Новый документ  также призывает всех христианские религии последовать примеру Католической Церкви: «Обычно иудаизм воздерживается от выражения каких-либо ожиданий от доктрин других религий. Однако определенные виды доктрин сказываются трагично на евреях; те христианские доктрины, ритуалы и учения, которые выражают отрицательное отношение к евреям и иудаизму вдохновляют и взращивают антисемитизм. Поэтому, оценивая влияние на развитие дружественных отношений после принятия декларации Nostra Aetate, мы призываем все христианские религии последовать примеру Католической Церкви и убрать все возможные проявления антисемитизма из их литургии, прекратить миссионерскую деятельность в отношении евреев и сотрудничать с еврейским народом во благо мира во всем мире».

После представления нового документа Папе Франциску, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт отметил: «Это исторический момент в отношениях между нашими двумя верами. Nostra Aetate устанавливала определенный тон в течение прошлых 50 лет, и мы надеемся, что «Между Иерусалимом и Римом» продолжит эту работу. Время, когда две религии находилось в состоянии войны, закончено. Есть много проблем, в области решения которых мы можем сотрудничать, и я надеюсь, что мы положим начало новому этапу совместной работы».

Папа Римский Франциск, обратившись к делегации, отметил: «Декларация «Между Иерусалимом и Римом» не умалчивает теологические различия, существующие между нашими религиями. Однако, одновременно с этим, выражаем решимость сотрудничать более тесно сегодня и в будущем. Ваш документ адресован католикам, которые упоминаются в нем как «партнеры, близкие союзники, друзья и братья в поисках лучшего мира, наделенного социальной справедливостью и безопасностью’. Документ декларирует, что «несмотря на глубокие теологические различия, католики и евреи разделяют общие убеждения» и также то, что «религии должны использовать высоконравственное моральное поведение и религиозное образование (не войну, принуждение или социальное давление), чтобы влиять и вдохновлять». Именно это является самым главным».

Понтифик отметил, что именно это и является самым главным для двух религий. В завершении Папа произнес: «Благодарю вас за ваш визит и прошу вас помнить обо мне в своих молитвах».

Редактор
Редактор
Нам интересно не только то, что происходит в стенах церкви или в ограде церковного прихода. Люди и события, книги и фильмы, спорт и путешествия – в любой области христианин способен видеть Бога и извлекать пользу для своей души.
http://gaudete.ru

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Органные и Фортепианные концерты духовной и классической музыки в храме св. Станислава в Санкт-Петербурге

Мета

ТЕГИ САЙТА

Адвент Белоруссия Богородица ВДМ ВОВ Ватикан Всемирный День Молодежи Год Милосердия Дом Непорочного Сердца Иркутск Италия Крым Литва Москва Папа Папа Франциск Польша Рождество Христово Россия США Санкт-Петербург Украина Франциск благотворительность великий пост дети доминиканцы евреи история иудаизм кино кларетины книги монашествующие музыка нунций пасха проповеди святые семинария семья спорт францисканцы футбол экуменизм

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Тема

Сообщение

Мы – проект католиков-мирян Gaudete.ru.

В переводе с латинского «gaudete» означает «радуйтесь!». К радости о спасении призывает нас Евангелие. Gaudete.ru - взгляд на мир глазами взрослого христианина.

©2015 Gaudete.ru. Использование оригинального текста на русском языке и изображений публикаций возможно только после согласования с редакцией Gaudete.ru. Переводы на другие языки и рерайт - при наличии гиперссылки на сайт в начале публикации