Мощи св. Николая привезли в С-Петербург

13 июля ковчег с мощами святого Николая Мирликийского доставили самолетом из Москвы в Санкт-Петербург.

Реликвии выставлены для почитания в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. По словам сотрудника пресс-центра, отдельного прохода для католиков Петербурга не предусмотрено. Проход к мощам будет осуществляться на общих основаниях.

Напомним, тело святого Николая хранится в итальянском городе Бари в храме при доминиканском монастыре. Как пишут договоренность о перегринации мощей была достигнута во время встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла на Кубе. Из тела святого Николая было извлечено девятое ребро и в специальном ковчеге было отправлено в Россию.



С 21 мая по 12 июля мощи находились в Москве и были выставлены в Храме Христа Спасителя. В Петербурге святыня пробудет до 28 июля, а затем будет отправлена обратно в Италию. По словам сотрудников пресс-центра, в торжественных проводах ковчега с мощами в город Бари примет участие представительная католическая делегация.