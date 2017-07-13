Русская служба Радио Ватикана

Последние новости

Мощи св. Николая привезли в С-Петербург

13 июля ковчег с мощами святого Николая Мирликийского доставили самолетом из Москвы в Санкт-Петербург.
Реликвии выставлены для почитания в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. По словам сотрудника пресс-центра, отдельного прохода для католиков Петербурга не предусмотрено. Проход к мощам будет осуществляться на общих основаниях.

slaider_nik2

Напомним, тело святого Николая хранится в итальянском городе Бари в храме при доминиканском монастыре. Как пишут договоренность о перегринации мощей была достигнута во время встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла на Кубе. Из тела святого Николая было извлечено девятое ребро и в специальном ковчеге было отправлено в Россию.

nik_02
С 21 мая по 12 июля мощи находились в Москве и были выставлены в Храме Христа Спасителя. В Петербурге святыня пробудет до 28 июля, а затем будет отправлена обратно в Италию. По словам сотрудников пресс-центра, в торжественных проводах ковчега с мощами в город Бари примет участие представительная католическая делегация.

Редактор
Редактор
Нам интересно не только то, что происходит в стенах церкви или в ограде церковного прихода. Люди и события, книги и фильмы, спорт и путешествия – в любой области христианин способен видеть Бога и извлекать пользу для своей души.
http://gaudete.ru

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Органные и Фортепианные концерты духовной и классической музыки в храме св. Станислава в Санкт-Петербурге

Мета

ТЕГИ САЙТА

Адвент Белоруссия Богородица ВДМ ВОВ Ватикан Всемирный День Молодежи Год Милосердия Дом Непорочного Сердца Иркутск Италия Крым Литва Москва Папа Папа Франциск Польша Рождество Христово Россия США Санкт-Петербург Украина Франциск благотворительность великий пост дети доминиканцы евреи история иудаизм кино кларетины книги монашествующие музыка нунций пасха проповеди святые семинария семья спорт францисканцы футбол экуменизм

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Тема

Сообщение

Мы – проект католиков-мирян Gaudete.ru.

В переводе с латинского «gaudete» означает «радуйтесь!». К радости о спасении призывает нас Евангелие. Gaudete.ru - взгляд на мир глазами взрослого христианина.

©2015 Gaudete.ru. Использование оригинального текста на русском языке и изображений публикаций возможно только после согласования с редакцией Gaudete.ru. Переводы на другие языки и рерайт - при наличии гиперссылки на сайт в начале публикации