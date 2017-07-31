Русская служба Радио Ватикана

Последние новости

Мощи св. Николая покинули Россию

28 июля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил проводы мощей святого Николая Мирликийского, которые с 21 мая находились в России.

На богослужении в в Троицком соборе Александро-Невской лавры присутствовала делегация Католической Церкви во главе председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом. Вместе с ним Россию прибыли архиепископ города Бари Франческо Какуччи, настоятель базилики святителя Николая в Бари о. Чиро Капотосто ОР, сотрудник Папского совета по содействию христианскому единству о. Иакинф Дестивель ОР и руководитель Службы коммуникации архиепархии Бари о. Карло Чинквепальми.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

В этот же день католическая делегация встретилась с Патриархом Кириллом в в Золотом зале Митрополичьего корпуса Александро-Невской лавры. Во время беседы глава РПЦ отметил, что за время пребывания мощей в России, с 21 мая по 28 июля, им поклонилось около 2,5 миллионов человек.  «Мы не думали, что будет столько людей, это прекрасный знак, что есть живая вера в сердцах людей», ― сказал в ответ кардинал Курт Кох.
Патриарх Кирилл попросил передать слова благодарности Папе Франциску, который принимал решение о принесении мощей в Россию.

nikola_kirill

Днем ранее католическая делегация встретилась с председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Иларионом (Алфеевым). Собеседники согласились, что необходимо продолжать межцерковное сотрудничество и рассмотрели вопросы, связанные с деятельностью Совместной рабочей группы по культурному сотрудничеству между Московским Патриархатом и Святым Престолом.

nikola_illarion

В этот же день католическая делегация совершила мессу в базилике святой Екатерины Александрийской на Невском проспекте.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Фотографии Евгения Мартыновича, Служба коммуникации ОВЦС и Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

Редактор
Редактор
Нам интересно не только то, что происходит в стенах церкви или в ограде церковного прихода. Люди и события, книги и фильмы, спорт и путешествия – в любой области христианин способен видеть Бога и извлекать пользу для своей души.
http://gaudete.ru

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Органные и Фортепианные концерты духовной и классической музыки в храме св. Станислава в Санкт-Петербурге

Мета

ТЕГИ САЙТА

Адвент Белоруссия Богородица ВДМ ВОВ Ватикан Всемирный День Молодежи Год Милосердия Дом Непорочного Сердца Иркутск Италия Крым Литва Москва Папа Папа Франциск Польша Рождество Христово Россия США Санкт-Петербург Украина Франциск благотворительность великий пост дети доминиканцы евреи история иудаизм кино кларетины книги монашествующие музыка нунций пасха проповеди святые семинария семья спорт францисканцы футбол экуменизм

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Тема

Сообщение

Мы – проект католиков-мирян Gaudete.ru.

В переводе с латинского «gaudete» означает «радуйтесь!». К радости о спасении призывает нас Евангелие. Gaudete.ru - взгляд на мир глазами взрослого христианина.

©2015 Gaudete.ru. Использование оригинального текста на русском языке и изображений публикаций возможно только после согласования с редакцией Gaudete.ru. Переводы на другие языки и рерайт - при наличии гиперссылки на сайт в начале публикации