Мощи св. Николая покинули Россию

28 июля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил проводы мощей святого Николая Мирликийского, которые с 21 мая находились в России.

На богослужении в в Троицком соборе Александро-Невской лавры присутствовала делегация Католической Церкви во главе председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом. Вместе с ним Россию прибыли архиепископ города Бари Франческо Какуччи, настоятель базилики святителя Николая в Бари о. Чиро Капотосто ОР, сотрудник Папского совета по содействию христианскому единству о. Иакинф Дестивель ОР и руководитель Службы коммуникации архиепархии Бари о. Карло Чинквепальми.

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В этот же день католическая делегация встретилась с Патриархом Кириллом в в Золотом зале Митрополичьего корпуса Александро-Невской лавры. Во время беседы глава РПЦ отметил, что за время пребывания мощей в России, с 21 мая по 28 июля, им поклонилось около 2,5 миллионов человек. «Мы не думали, что будет столько людей, это прекрасный знак, что есть живая вера в сердцах людей», ― сказал в ответ кардинал Курт Кох.

Патриарх Кирилл попросил передать слова благодарности Папе Франциску, который принимал решение о принесении мощей в Россию.

Днем ранее католическая делегация встретилась с председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Иларионом (Алфеевым). Собеседники согласились, что необходимо продолжать межцерковное сотрудничество и рассмотрели вопросы, связанные с деятельностью Совместной рабочей группы по культурному сотрудничеству между Московским Патриархатом и Святым Престолом.

В этот же день католическая делегация совершила мессу в базилике святой Екатерины Александрийской на Невском проспекте.

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Фотографии Евгения Мартыновича, Служба коммуникации ОВЦС и Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси