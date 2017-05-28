Новый Генеральный викарий в Москве

Священник Кирилл Горбунов назначен Генеральным викарием архиепархии Божией Матери в Москве. Об этом объявил 28 мая во время вечерней мессы в Успенском соборе Санкт-Петербурга архиепископ Павел Пецци.

Прежний Генеральный викарий монсеньор Сергей Тимашов станет настоятелем церкви свв. Петра и Павла в Туле.

Также архиепископ объявил об изменениях в руководстве Санкт-Петербургской Высшей католической духовной семинарии «Мария — Царица Апостолов». Ее многолетний ректор монсеньор Пьетро Скалини оставляет этот пост. Новым ректором семинарии назначен священник Константин Передерий. Вице-ректором назначен о. Виталий Спицын, а новым духовным отцом священник Александр Коробцов.