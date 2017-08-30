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Глава ивритоязычных католиков подал в отставку

Архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла OFM, Апостольский администратор Латинской патриархии Иерусалима принял отставку о. Давида Нойхауза SJ с должности патриаршего викария ивритоязычных католиков в Израиле, сообщает сайт Латинского патриархата Иерусалима. В ведении викариата св. Иакова находятся и общины русскоязычных католиков Израиля.

В своём прошении об отставке о. Давид объяснил, что после многих лет служения на этом посту он чувствует сильную усталость и невозможность продолжать прежнее служение, и потому просит Апостольского Администратора назначить ему преемника на посту Израильского ивритоязычного викариата св. Иакова.
«В последние годы отец Дэвид внес огромный вклад в жизнь общины Святого Иакова: новые священники, учебники на иврите, литургические тексты, летние лагеря для детей и многие другие инициативы, которые способствовали созданию молодой, живой и живой христианской общины в израильском обществе», — написал в своем письме архиепископ Пьербаттиста.

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Отец Давид Нойхауз родился в 1962 году в Южной Африке с семье евреев, выходцев из Германии. Когда ему было 15 лет, семья репатриировалась в Израиль. Спустя 10 лет Давид принял крещение в Католической Церкви. Нойхауз изучал политологию в Еврейском университете в Иерусалиме, где получил докторскую степень. Затем он вступил в Общество Иисуса. Был рукоположен во священники в 2000 году. В 2009 году назначен патриаршим викарием ивритоязычных католиков в Израиле.

Католическое объединение «Дело Святого Иакова» было основано в 1955 году для организации католических ивритоязычных общин в государстве Израиль. С 1990 году оно стало викариатом Иерусалимской латинской Патриархии. Первым викарием стал о. Жан-Батист Гурион OSB, который в 2003 году был рукоположен во епископа. После смерти еп. Жана-Батиста в 2005 году викариат возглавил о. Пьербаттиста Пиццабалла OFM, а четыре года спустя о. Давид Нойхауз SJ.

 

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