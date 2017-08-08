Русская служба Радио Ватикана

Последние новости

Мумия с христианским тату

Во время подготовки выставки в Британском музее ученые провели исследование мумий. На одной из них было обнаружено тату с христианской символикой.

Мумия принадлежит христианке 20-35 лет, жившей в поселении на территории современного Судана около VIII в. Религиозная принадлежность женщины была установлена благодаря маленькой татуировке, различимой только на снимках инфракрасной рефлектографии.

C3bK48mWAAIajFv 

Татуировка представляет собой монограмму из греческих букв M-I-X-A-H-A и означает «Михаил». Подобное изображение имени архангела Михаила ранее встречалось на стенах храмов в данном регионе, но еще никогда в виде татуировок. Татуировка расположена в необычном месте – на внутренней стороне бедра женщины; считается, что она служила своеобразным оберегом. Ученые пока не сошлись во мнениях относительно модной и приемлемой длины одежды в Судане VIII в. и о том, была ли видна татуировка окружающим, но в целом соглашаются с очень личным, сокровенным характером этого знака.

PX*134433
Эта мумия — один из экспонатов выставки «Жизнь в древности: новые открытия» в Британском музее в Лондоне. На ней можно увидеть мумии, найденные за последние несколько лет в долине Нила. Возраст находок варьируется от 3500 до 1300 лет.

Чем примечательна новая выставка? Прежде всего, гуманистическим и просветительским подходом ее организаторов. В то время как на экранах кино и телевидения сегодня широко тиражируются фильмы, где Древний Египет становится декорацией для эзотерических и мистических сюжетов, экспозиция Британского музея стремится показать вполне обыденную, человечную грань эпохи. По словам организаторов, при подготовке выставки они стремились не объективировать найденные мумии в качестве музейного экспоната, а помнить о том, что они изучают останки конкретных людей, которые заслуживают бережного и уважительного отношения.

bri2

Джон Тейлор, куратор выставки, говорит: «Мы хотим донести понимание того, что увиденное на выставке – не предметы, а реальные человеческие существа. Мы хотим передать их человечность». В процессе исследований применялись самые современные технологии, в том числе и медицинское оборудование: так, компьютерная томография мумий проводилась в одном из лондонских госпиталей на аппарате, который обычно применяется для диагностики живых и не столь старых пациентов. Оказалось, что люди из долины Нила страдали от болезней сердца, артрита и… зубов, точнее, их отсутствия. Воспаления ротовой полости и глотки могли быть настолько сильными, что становились причиной смерти. (Мораль: даже в современном мире не пренебрегайте стоматологом).

Подготовила Анастасия Паламарчук по материалам The Telegraph

Редактор
Редактор
Нам интересно не только то, что происходит в стенах церкви или в ограде церковного прихода. Люди и события, книги и фильмы, спорт и путешествия – в любой области христианин способен видеть Бога и извлекать пользу для своей души.
http://gaudete.ru

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Органные и Фортепианные концерты духовной и классической музыки в храме св. Станислава в Санкт-Петербурге

Мета

ТЕГИ САЙТА

Адвент Белоруссия Богородица ВДМ ВОВ Ватикан Всемирный День Молодежи Год Милосердия Дом Непорочного Сердца Иркутск Италия Крым Литва Москва Папа Папа Франциск Польша Рождество Христово Россия США Санкт-Петербург Украина Франциск благотворительность великий пост дети доминиканцы евреи история иудаизм кино кларетины книги монашествующие музыка нунций пасха проповеди святые семинария семья спорт францисканцы футбол экуменизм

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Тема

Сообщение

Мы – проект католиков-мирян Gaudete.ru.

В переводе с латинского «gaudete» означает «радуйтесь!». К радости о спасении призывает нас Евангелие. Gaudete.ru - взгляд на мир глазами взрослого христианина.

©2015 Gaudete.ru. Использование оригинального текста на русском языке и изображений публикаций возможно только после согласования с редакцией Gaudete.ru. Переводы на другие языки и рерайт - при наличии гиперссылки на сайт в начале публикации