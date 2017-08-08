Мумия с христианским тату

Во время подготовки выставки в Британском музее ученые провели исследование мумий. На одной из них было обнаружено тату с христианской символикой.

Мумия принадлежит христианке 20-35 лет, жившей в поселении на территории современного Судана около VIII в. Религиозная принадлежность женщины была установлена благодаря маленькой татуировке, различимой только на снимках инфракрасной рефлектографии.

Татуировка представляет собой монограмму из греческих букв M-I-X-A-H-A и означает «Михаил». Подобное изображение имени архангела Михаила ранее встречалось на стенах храмов в данном регионе, но еще никогда в виде татуировок. Татуировка расположена в необычном месте – на внутренней стороне бедра женщины; считается, что она служила своеобразным оберегом. Ученые пока не сошлись во мнениях относительно модной и приемлемой длины одежды в Судане VIII в. и о том, была ли видна татуировка окружающим, но в целом соглашаются с очень личным, сокровенным характером этого знака.



Эта мумия — один из экспонатов выставки «Жизнь в древности: новые открытия» в Британском музее в Лондоне. На ней можно увидеть мумии, найденные за последние несколько лет в долине Нила. Возраст находок варьируется от 3500 до 1300 лет.

Чем примечательна новая выставка? Прежде всего, гуманистическим и просветительским подходом ее организаторов. В то время как на экранах кино и телевидения сегодня широко тиражируются фильмы, где Древний Египет становится декорацией для эзотерических и мистических сюжетов, экспозиция Британского музея стремится показать вполне обыденную, человечную грань эпохи. По словам организаторов, при подготовке выставки они стремились не объективировать найденные мумии в качестве музейного экспоната, а помнить о том, что они изучают останки конкретных людей, которые заслуживают бережного и уважительного отношения.

Джон Тейлор, куратор выставки, говорит: «Мы хотим донести понимание того, что увиденное на выставке – не предметы, а реальные человеческие существа. Мы хотим передать их человечность». В процессе исследований применялись самые современные технологии, в том числе и медицинское оборудование: так, компьютерная томография мумий проводилась в одном из лондонских госпиталей на аппарате, который обычно применяется для диагностики живых и не столь старых пациентов. Оказалось, что люди из долины Нила страдали от болезней сердца, артрита и… зубов, точнее, их отсутствия. Воспаления ротовой полости и глотки могли быть настолько сильными, что становились причиной смерти. (Мораль: даже в современном мире не пренебрегайте стоматологом).

Подготовила Анастасия Паламарчук по материалам The Telegraph