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Футболист МЮ стал священником

Филипп Малрин, выступавший в свое время за «Манчестер Юнайтед» и сборную Северной Ирландии, был рукоположен во священники, пишет сайт ирландской провинции Ордена проповедников.
Таинство в доминиканском храме Спасителя в Дублине совершил архиепископ Августин Ди Ноя, ОР.

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Филипп Малрин — один из десяти футболистов в истории «Манчестер Юнайтед», который стал победителем молодежного Кубка Англии. В МЮ он играл вместе с Дэвидом Бекхэмом, братьями Невилл и Ники Баттом. Продолжил свою карьеру в «Норвич Сити», «Кардив Сити» и других клубы Великобритании. Так же выступал за сборную своей страны. Филипп Малрин ушел из профессионального спорта в 2008 году.

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Вскоре ушел в семинарию, после завершения курса философии был отправлен в Папский ирландский колледж в Риме и изучал богословие в Григорианском университете. В 2012 году решил вступить в Орден проповедников (доминиканцев).

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Редактор
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