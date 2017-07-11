Футболист МЮ стал священником

Филипп Малрин, выступавший в свое время за «Манчестер Юнайтед» и сборную Северной Ирландии, был рукоположен во священники, пишет сайт ирландской провинции Ордена проповедников.

Таинство в доминиканском храме Спасителя в Дублине совершил архиепископ Августин Ди Ноя, ОР.



Филипп Малрин — один из десяти футболистов в истории «Манчестер Юнайтед», который стал победителем молодежного Кубка Англии. В МЮ он играл вместе с Дэвидом Бекхэмом, братьями Невилл и Ники Баттом. Продолжил свою карьеру в «Норвич Сити», «Кардив Сити» и других клубы Великобритании. Так же выступал за сборную своей страны. Филипп Малрин ушел из профессионального спорта в 2008 году.

Вскоре ушел в семинарию, после завершения курса философии был отправлен в Папский ирландский колледж в Риме и изучал богословие в Григорианском университете. В 2012 году решил вступить в Орден проповедников (доминиканцев).