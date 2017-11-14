В Москве отметили юбилей Реформации

12 ноября в Москве в лютеранском соборе святых Петра и Павла состоялся торжественный концерт, посвященный 500-летию Реформации. Помимо юбилея концерт отметил недавнее событие – официальную передачу собора Евангелическо-лютеранской церкви России.

В своем приветственном слове архиепископ Евангелическо-Лютеранской церкви России Дитрих Брауэр сказал: «Реформация, начавшись пятьсот лет назад, охватила собою весь мир. Она не только заново открыла нам Бога и его слово, она подарила нам Человека! Человека мыслящего, честного, ответственного. Потому что свобода веры, самовыражения, самоопределения-меняют нас. Ветер свободы способен, как показывает история, даже преодолеть стены между людьми и уничтожить все преграды».

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Пришедшим в собор вокальный ансамбль Intrada представил произведения Иоганна Себастьяна Баха и Феликса Мендельсон-Бартольди.

Один из организаторов концерта посол Германии Рюдигер фон Фрич отметил, что «Cамым важным стремлением реформатора Мартина Лютера была реформа Церкви и возвращение к библейскому слову. Неотъемлемо связано с этим была и остается мысль — свободы веры и свободы совести каждого человека. Из этого следует, что Реформация была намного больше, чем только религиозно-духовное событие, она оказала мощнейшее влияние на политическую, социальную и культурную жизнь».

Подготовила Ольга Хруль