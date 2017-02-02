Посвященная жизнь — это не скучно
Поговаривают, что жизнь монаха нудная и однообразная. Если и вы считаете так, то сильно ошибаетесь!
1. Можно быть монахом и кататься на скейтборде
Польский францисканец Лукаш Букса OFM сочиняет песни (издал уже два альбома), любит кататься на скейте. Много и охотно работает с молодежью. Всей своей жизнью он показывает, что можно любить Церковь не отказываясь от своих увлечений, используя их для служения Богу.
2. Можно быть монахиней и танцевать на площадке для вертолетов
Siervas — так называется испанский музыкальный коллектив, состоящий из одинадцати монахинь. В композиции Confía en Dios они поют о том, что наши заботы и проблемы надо доверить Господу. Его милосердие — источник нашей надежды. Бог прощает грехи тем, кто кается пред Ним.
3. … а можно и на пляже
Это видео стало хитом Интернета. Посмотрите, как монахини из Конгрегации Иисуса Милосердного готовились ко Всемирному Дню Молодежи.
4. Можно играть в баскетбол в хабите
Община обновленных братьев францисканцев, появившаяся в 1987 году, использует для миссии современную музыку и спорт. Разумеется монашеские облачения нисколько не мешают этому.
5. Можно стать победителем теле-шоу.
В России уже есть свой пример: на шоу «Голос» победил иеромонах Фотий. Но началось все с итальянской урсулинки сестры Кристины Скуччия, показавшей миру иной образ монашеской жизни.
Подготовлено на основе публикации на портале Deon.pl