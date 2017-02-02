Посвященная жизнь — это не скучно

Поговаривают, что жизнь монаха нудная и однообразная. Если и вы считаете так, то сильно ошибаетесь!

1. Можно быть монахом и кататься на скейтборде

Польский францисканец Лукаш Букса OFM сочиняет песни (издал уже два альбома), любит кататься на скейте. Много и охотно работает с молодежью. Всей своей жизнью он показывает, что можно любить Церковь не отказываясь от своих увлечений, используя их для служения Богу.

2. Можно быть монахиней и танцевать на площадке для вертолетов

Siervas — так называется испанский музыкальный коллектив, состоящий из одинадцати монахинь. В композиции Confía en Dios они поют о том, что наши заботы и проблемы надо доверить Господу. Его милосердие — источник нашей надежды. Бог прощает грехи тем, кто кается пред Ним.

3. … а можно и на пляже

Это видео стало хитом Интернета. Посмотрите, как монахини из Конгрегации Иисуса Милосердного готовились ко Всемирному Дню Молодежи.

4. Можно играть в баскетбол в хабите

Община обновленных братьев францисканцев, появившаяся в 1987 году, использует для миссии современную музыку и спорт. Разумеется монашеские облачения нисколько не мешают этому.

5. Можно стать победителем теле-шоу.

В России уже есть свой пример: на шоу «Голос» победил иеромонах Фотий. Но началось все с итальянской урсулинки сестры Кристины Скуччия, показавшей миру иной образ монашеской жизни.

Подготовлено на основе публикации на портале Deon.pl