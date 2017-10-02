Митроп. Мечислав Мокшицкий: «Русская культура не чужда украинскому народу»

С архиепископом Мечиславом Мокшицким, который в свое время был секретарем двух Римским Пап, а сейчас возглавляет Львовскую митрополию, мы побеседовали о святом Иоанне Павле II, Церкви на Западной Украине и взаимоотношениях между нашими странами.

- Владыка, недавно Вы посетили Россию. Какие у Вас впечатления от поездки?

- Это был мой первый визит в эту страну. Я особенно рад, что отправился туда, чтобы передать реликвии святого Иоанна Павла II католикам Тобольска. Я ходил по России вместе со святым, который так желал оказаться в этих краях.

Кроме Сибири я посетил Москву, где отслужил Мессу в местном кафедральном соборе. Во время проповеди я выразил признание и благодарность тем верующим, которые во времена тяжелых коммунистических лет сохранили веру своих отцов и передали ее следующим поколениям. Благодаря этим людям, поместная Церковь осталась жива и может развиваться. Количество верующих растет, открываются храмы, возродились церковные структуры, которые возобновил именно святой Иоанн Павел II.

- Вы хорошо знали святого Иоанна Павла II, долгие годы вы были рядом с ним. Часто говорят, что он хотел приехать в Россию, любил российскую культуру. Даже говорят, что у его кровати лежало Святое Писание на русском. Это правда?

- Святой Отец всегда мечтал посетить Россию. Поляки всегда были связаны с русскими. Хотя порой были трудные страницы в истории между нашими народами, но для поляков русские — это всегда братская душа. Мы соседи. Российская культура, и литература, и песни всегда были популярны в Польше. Когда в школе обязательно изучали русский язык, эта страна, такая большая и разноликая, становилась для поляков ближе.

Иоанн Павел II также хотел, чтобы в России возрождалась Римско-Католическая Церковь, которая появилась в этих краях благодаря эмиграции или ссылке поляков, немцев и других народов, которые должны были развивать этот край. Когда я был в Тобольске, там подчеркивали, что это регион развивался благодаря полякам, которые использовали здесь свой опыт, свои наработки, свои умения и изобретения.

Действительно святой Иоанн Павел II не только имел Святое Писание на русском языке, но и ежедневно читал несколько строчек по-русски. Он был тверд в исполнении взятых на себя обещаний, в том числе, и в ежедневном чтении Священного Писания. Он очень хотел, чтобы и Запад, и Восток взаимно обогащались опытом культуры и веры, простой и глубокой верой людей востока, и русских людей тоже.

- К сожалению, сейчас взаимоотношения между Россией и Украиной сложные. Что может и должна сделать Церковь в этой ситуации?

- Украина получила со стороны России печальный опыт: занятие Крыма, дестабилизация границ на востоке страны. Однако на Украине живет много русских, около половины жителей страны говорит по-русски. Русская культура не чужда украинскому народу! Даже во Львове много русских. Между обычными людьми нет антагонизма и разделений. Многие относятся друг к другу со взаимным уважением и пониманием. Думаю, что наши страны, как обычно, разделяет политика, различные партии. Церковь по-прежнему старается призывать уважать право каждого народа и каждого человека: нерушимость границ, свободу вероисповедания, уважение каждой общины, каждого национального меньшинства. Думаю, что наша молитва, наша позиция созидает это.

Во время Майдана много конфессий было вместе, все были солидарны, не было разделения на языки и национальности. Подобное единство будет приносить плоды и в дальнейшей жизни Украины и ее жителей. Мы будем сильным народом, только если каждый житель страны — украинец, немец, русский — будет ее настоящим гражданином, будет уважаем, будет чувствовать себя дома, будет развивать страну, и будет принимаем украинским правительством.

- Способствует ли Церковь тому, чтобы не было разделений между странами, и обычными гражданами России и Украины, людьми разных национальностей — поляками, украинцами, русскими?.. Чтобы разделения не проявлялись на пространстве Церкви, которая вне государственных границ.

- Римско-Католическая Церковь и другие Церкви и общины солидаризуются во время продолжающейся войны на востоке, во время гуманитарных акций, вместе посылают туда капелланов. Кроме того, у нас ежегодно проводится Неделя молитв о единстве христиан. Здесь, в кафедральном соборе, как и в других храмах нашей митрополии, проводятся богослужения, на которые приходят представители других конфессий. Мы показываем, что все мы дети одного Бога. В этом разнообразии богатство Украины. Каждый обряд обогащает этот край, культуру этого народа, помогает людям по-своему выразить свою веру с помощью Литургии Слова, Евхаристии, духовных песнопений. Таким образом мы хотим показать всем, что необходимо с уважением относиться к каждой христианской конфессии, каждому обряду. Они имеют право на своем языке и в своей традиции прославлять Господа Бога.

Наше единство проявляется и в том, что представители разных конфессий приходят друг к другу на торжества. Все вместе мы принимаем участие и в различных государственных праздниках. Стараемся принимать участие и в общих молитвах.

- Да, Церковь во Львове поражает открытостью. Мессы тут служат по-украински, по-польски, по-русски. Тем не менее, не бывало конфликтов из-за языка богослужений?

- Что касается языка, то и польский, и русский на западной Украине достаточно популярны. Польскую и русскую речь можно услышать и в храме, и на улицах, и в транспорте. Когда-то может они воспринимались недоброжелательно. Но сейчас нет никаких проблем. Везде эти языки, особенно русский, слышны.

В наших храмах язык общения зависит от самой общины. Как видим, русский и польский используется в мессах. Русский язык принят может не всегда с огромным энтузиазмом, но всегда с пониманием со стороны верующих.

Кстати, хотел бы добавить, что во Львове служат и на английском языке. Призвание Церкви — провозглашать Евангелие. Ведь, «вера от слышания, а слышание от слова Божия». Таким образом, мы должны говорить на понятном языке.

- В этом году исполнилось 100 лет Фатимских явлений Богородицы. Кроме призыва к покаянию и чтению Розария, Богородица особым образом выделила Россию. Как воспринимается этот юбилей на Украине? Это только повод молиться об обращении неприятеля? Или это призыв к покаянию Украины, большая часть которой в те времена входила в состав России?

- Размышляя над явлениями в Фатиме, я соглашаюсь со словами папы Бенедикта XVI, что послание Богоматери Фатимской по-прежнему актуально, так как в жизни каждого христианина всегда актуально покаяние и обращение. Каждый день мы должны становиться лучше, совершеннее. Мы испорчены первородным грехом, и каждый христианин ежедневно должен возобновлять, совершенствовать свою связь с Богом.

Как сказал Папа Франциск, в мире идет третья мировая война. Она идет в другом измерении, одновременно во множестве точек на всем земном шаре.

Очевидно, что Россия имела особое место в сердце Богоматери, так как была единственной страной, которую она назвала. Думаю, раз Матерь Божия говорила об обращении — это особый призыв к этой стране. Но это также призыв ко всем верующим, чтобы они помогли России в очищении, в новом взгляде на ее жизнь, на ее историю. Чтобы она могла вернуться к прекрасным, дружеским отношениям с Богом.

Но отмечу, что зло касается любого человека, любой страны, любого континента. Покаяние необходимо не только России, но и каждой стране, каждому человеку, каждому христианину. Поэтому здесь на Украине в нашей Церкви мы хотим, прислушиваясь к Фатимской Богоматери и Ее призывам, стремиться к обращению сердец каждого из нас, покаянию за грехи каждого, грехи народа. Помните, как это делал Иоанн Павел II во время празднования юбилея 2000 года, показывая тем самым, что грех никогда не приносит ничего позитивного, ничего доброго. Это необходимо, чтобы избежать подобного в будущем. Поэтому во время Фатимских богослужений, 13-го числа каждого месяца, мы хотим возносить наши молитвы, покаяния и отречения, прося одновременно о прощении и мире.

- Во Львове множество красивых и древних римско-католических храмов. Однако решительное большинство из них занято греко-католиками. Так мало осталось в городе католиков латинского обряда?

- После Второй мировой войны, когда на этих землях установилась коммунистическая власть, она ликвидировала католическую жизнь. Были полностью уничтожены структуры и Греко-Католической Церкви и, по большей части, тоже самое произошло с Римско-Католической Церковью. Отбирали храмы, отдавая их под кинотеатры, театры, органные залы, а чаще под склады удобрений или коровники.

Но когда Украина получила независимость, в демократическом государстве поступили подобным же образом. Власть, получив в управление эти храмы, не вернула их прежним собственникам, но отдала их опять в руки других.

Нам больно, что нынешняя украинская власть поступила также, как поступили коммунисты. Те забрали греко-католические церкви и отдали их православным, а теперь демократические власти в демократической стране отдали римско-католические церкви в руки других, незаконных владельцев. В советские времена у нас здесь забрали 126 церквей. В самом Львове нынешняя демократическая власть незаконно отдала греко-католикам 23 наших храма, несколько церквей православным и даже протестантам. В то время как римско-католической общине не вернули ни одной церкви!

Другие церковные общины, в основном греко-католические, приняли наши храмы, даже не спрашивая нас о согласии. Они не имели морального права этого сделать. Теперь они молятся в незаконно присвоенных храмах, можно сказать, украденных у другой общины.

Сложившуюся ситуацию нельзя объяснять тем, что якобы владельцем является не УГКЦ, а приходская община из десяти человек. Если после незаконной передачи храма епископ дает этой общине священника, то таким образом он подтверждает присвоение церкви верующими. Согласно моральному праву, мы не только не можем взять украденную вещь, но и купить краденое. Если группа из десяти человек обращается к епископу, что бы он дал им священника, то епископ должен узнать, откуда у них церковное здание: они его построили, купили? Если они получили от властей чужую собственность, то он не должен давать священника. Если бы ваш сын привез автомобиль, и попросил вас зарегистрировать его на ваше имя, вы бы спросили у него, откуда эта машина? И ответ, что у соседа два автомобиля, у него взяли и мне дали один, не даст вам права зарегистрировать на свое имя эту машину.

Все имущество принадлежит именно Церкви, будь то Римско-Католической, будь Греко-Католической. Каждая из них имеет право на свое имущество. Это одинаково везде, что в Польше, что в Германии, что в Италии. Вне зависимости от национальности верующих — это собственность Церкви, в данном случае Римско-Католической Церкви.

Нам говорят, что «когда тут всем владели поляки — было польское, теперь нет поляков — стало украинским». Неправда. Это была и есть собственность Римско-Католической Церкви. От наших церковных зданий мы не отказываемся, и на них по-прежнему претендуем. И будем постоянно напоминать о своем праве на них. Хотя, вероятно, не все здания будут нам необходимы. Но в рамках сотрудничества или в знак доброй воли мы можем передать их в пользование греко-католиков. Морально-имущественные вопросы должны быть решены. Потому что наши верующие не понимают, как мы учим уважать чужую собственность, соблюдать заповеди Божии, а особенно заповедь «не укради», а поступаем иным образом. Мы, иерархи, должны показывать пример.

- То есть, как понимаю, отношения с греко-католиками и властями складываются не лучшим образом?

- Если говорить об отношениях, то мы стараемся сотрудничать на многих площадках. На межприходском уровне, например. Мы участвуем в торжествах общин другого обряда, общаемся. Мы не хотим разделять наших верующих. Стремимся к тому, чтобы все друг друга уважали. Но вопрос узурпации греко-католиками наших римско-католических святынь по-прежнему остается неурегулированным. От права собственности на них мы не собираемся отказываться.

Если говорить об отношениях с государственными властями, то они складываются очень хорошо. Мы всегда встречаемся с доброжелательностью с их стороны, когда речь идет об организации процессий по улицам города, паломничеств и торжеств. Нам всегда обеспечивают безопасность.

Но и здесь отмечу, что светская власть должна еще раз рассмотреть вопрос передачи церковного имущества его законным владельцам. В демократическом государстве религиозные или национальные меньшинства всегда окружают большей заботой.

- Сейчас на Украине два новых епископа. Оба они учились за границей. Ваш новый епископ-помощник, например, в России. Может, это знак большей открытости миру, новый взгляд на будущее латинской церкви на Украине?

- Я рад, что наша архиепархия получила епископа-помощника Эдуарда. С момента возрождения церковных структур на Украине, Львовская епархия всегда имела двух епископов. Во многом это связано с ее размерами, она занимает четыре области. Самый дальний приход находится от Львова на расстоянии 363-х километров. Преодолеть такие пространства, особенно учитывая здешние дороги, сложно. А во времена новой евангелизации необходимо нести апостольское служение как можно ближе к верующим. Думаю, что епископ Эдуард, имеющий многолетний опыт священнического служения, обогатит нашу львовскую Церковь. Он обладает харизмой особой открытости, умением достигать людей разных сфер, и францисканским духом. Это, кстати, особая черта нашей епархии. Первые львовские епископы были из францисканской семьи, например, небесный покровитель нашей епархии блаженный Яков Стрепа. Именно они творили историю Поместной Церкви.

Беседовал Михаил Фатеев

Фотографии Елены Кулыгиной