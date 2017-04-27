Русская служба Радио Ватикана

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Митрополит Павел подарил музею митру

27 апреля архиепископ Павел Пецци передал в дар Государственному музею истории религии знаки епископского достоинства: свои митру, пекторал и перстень.

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Стоит отметить, что российские католики давно сотрудничают с ГМИР. Представители духовенства неоднократно передавали в дар предметы, весьма ценные для музея и заполнявшие существующие в его коллекции лакуны. Католические организации помогали музею о организации лекционных, образовательных и просветительских программ и проектов, а также конференций и круглых столов. В том числе ряд проектов были осуществлены при активном сотрудничестве нашего портала. 

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Музей истории религии располагает обширным собранием памятников XIV-XXI вв., максимально полно представляющих историю Католической церкви. Это наследие ведущих художественных школ Италии, Испании, Германии, Австрии, Нидерландов, Голландии и Фландрии, Франции, Польши, Чехии, Словакии и России – произведения живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, церковная утварь и детали облачения священнослужителей. А также богатейшее книжное собрание, включающее инкунабулы и старопечатные книги XVI-XVII вв.

Фотографии Елизаветы Кизима

Редактор
Редактор
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