Архиеп. Рафаэль Минасян: «Суть Церкви в ее вселенскости»

Москву посетил архиепископ Рафаэль Минасян, ординарий Восточной Европы, Армении и Грузии Армяно-Католической Церкви. Ольга Хруль побеседовала с ним.

- Визит Госсекретаря Ватикана, который собрал всех и епископов, и священников, и мирян — знак особого единства с Римом. Особенно он важен для мирян: о нас помнят, что мы нужны.

- Вы должны знать, что Католическая Церковь говорит об особой роли мирян. Ваше служение и свидетельство имеет огромный вес и ценность. Церковь — это община и мирян и духовенства. Мы не господа-правители, а служители и пастыри, ведущие народ ко Христу.

- Сейчас у армян-католиков зарегистрированы две общины в России. Будет ли продолжение?

- Мы хотим служить везде, где есть армяне-католики. Cейчас стараемся официально зарегистрировать третью общину. А потом уже можно будет пытаться регистрировать их во всех местах, где присутствуют верные.

- В России проживает много армян. Может есть возможность появления отдельной епархии или какой-то другой территориальной единицы?

- Конечно вся Восточная Европа, территория которой вверена моему попечению, не дело для одного человека, это трудно. Поэтому мы думаем о том, чтобы иметь епископов -помощников в России, в Грузии… Чтобы сотрудничая с ординарием эти епископы служили примером коллегиальности Церкви. Ведь суть Католической Церкви в ее вселенскости и коллегиальности.

- Что бы вы сказали местным верующим?

- Мой призыв, благодарность и моя молитва касается всего мира. Но особенно я хочу поблагодарить российский народ. Потому что Россия на протяжении веков является хранителем христианства. Во всем своем разнообразии Церковь (Католическая, Православная, Армянская) по сути остается единой церковью!

Беседовала Ольга Хруль

Перевод отец Петрос Есаян

Фото: Ольга Хруль