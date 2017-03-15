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Милосердие в разных религиях

Представители монотеистических религий собрались в Большом зале Библиотеки иностранной литературы в Москве, чтобы поразмышлять о различных аспектах милосердия Божия. Встречу, состоявшуюся 13 марта, организовала Общины святого Эгидия.

За одном столом встретились католики, православные, иудеи и мусульмане. «Говорить о милосердии значит ставить в центр измерение бескорыстной любви, которая есть в сердце каждой религии», — отметил в начале встречи Алессандро Салаконе, представитель Общины святого Эгидия в России.

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Католическую Церковь на встрече представляли Апостольский нунций в российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре и митрополит католической архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци. Кроме того, в круглом столе приняли участие митрополит Филиппопольский Нифон, представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси, протоиерей Михаил Потокин, председатель Комиссии по церковному социальному служению г. Москвы, раввин Меир Маневич, заместитель главного раввина Москвы и имам Дамир Мухетдинов, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России.

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Редактор
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