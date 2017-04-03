Русская служба Радио Ватикана

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Взрыв в петербургском метро

В Санкт-Петербурге прогремели взрыв на перегоне между станциями метро «Сенная» и «Технологический институт», есть пострадавшие и погибшие.
Просим всех о молитве за пострадавших и их родных, а также о мире и спокойствие в городе на Неве и нашей стране.
Обе станции метро — одни из самых пассажироемких, рядом с «Технологическим институтом» расположено несколько вузов, в том числе Католическая высшая духовная семинария «Мария Царица Апостолов». По нашим сведениям, никто из ее студентов не пострадал.
Пусть Господь примет в царствие Свое погибших, даст здоровья пострадавшим и принесет мир.

Редактор
Редактор
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