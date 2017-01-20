Архиеп. Антонио Меннини отправляется в Ватикан

Апостольский нунций в Великобритании архиепископ Антонио Меннини завершает свое служение в этой стране и переводится в Государственный секретариат, сообщает сайт CatholicNews.org.uk

Основной задачей иерарха на новой должности станут взаимоотношения с государствами, в частности с Италией.

Ватиканский дипломат хорошо знаком католикам России. С 2002 по 2010 год он нес свое служение в нашей стране. Именно во время его работы в Москве было принято решение об установлении полномасштабных дипломатических связей между Святым Престолом и Российской Федерацией на уровне посольств.

За годы своего служения в России архиепископ Меннини внес серьезный вклад в потепление отношений между Католической Церковью и Русской Православной Церковью.

В 2007 году он был награжден орденом святого Даниила Московского III степени «во внимание к трудам в деле налаживания добрых отношений между Русской православной и Римско-Католической церквами и в связи с 60-летием со дня рождения», а три года спустя орденом Дружбы народов «за вклад в развитие российско-ватиканских отношений».