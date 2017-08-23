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Архиеп. Антонио Меннини о сталинизме

В рамках «Встречи в Римини», международного христианского форума, проходящего в Италии, прошла панельная дискуссия, посвященная оценке событий в России после 1917 года. Среди участников был архиепископ Антонио Меннини, сотрудник Государственного секретариата Ватикана и бывший Апостольский Нунций в Российской Федерации.

«Я верю и поддерживаю мнение о том, что сегодня в России мы наблюдаем во многом своего рода амнезию на историческом и личном уровне. Более того, советский период здесь никогда окончательно не осуждался», — приводит слова иерарха итальянский портал Formiche.
Несмотря на то, продолжил архиепископ Антонио Меннини, что «нет ни одной русской семьи, в которой не было бы жертв (сталинизма), многие по сей день боятся разглашать свои имена и поэтому не знают ни места ссылки, ни места гибели родных». Архиепископ выразил свою неуверенность в том, что отношение к сталинскому периоду изменилось: «Мне приходилось участвовать во встречах, в которых исторические события смешивались в одном котле, а сталинскую эпоху даже восхваляли».
«(Сталин) признан великим, — пояснил архиепископ, — потому что он развил промышленность в России, но проблема в том, что люди еще не достаточно критично настроены к его методам».

Во «Встрече в Римини» принимают участие представители религиозной, политической и культурной элиты из разных европейских стран. В частности, 26 августа здесь выступит кардинал Пьетро Паролин с докладом «Объятия Церкви навстречу современному человеку».

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Редактор
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